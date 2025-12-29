Bettiah News: दूसरे मंजिला पर लगी आग, तीसरे पर फंसे रहे लोग, रेस्क्यू टीम ने ऐसे बचाई कई लोगों की जान

बेतिया के जनता सिनेमा चौक पर सोमवार को जितेंद्र कुमार की तीन मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दूसरे तल्ले पर गोदाम जल गया. आग इतनी तेज थी कि तीसरे तल्ले पर आधा दर्जन से ज्यादा लोग फंस गए. फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाई, और रेस्क्यू टीम ने सीढ़ियां लगाकर सबको बाहर निकाला.
Trending Photos
बेतिया शहर में जनता सिनेमा चौक के पास सोमवार को एक तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई. लोग बताते हैं कि आग इतनी भयानक थी कि दूसरे तल्ले से लपटें बाहर निकल रही थीं. आसपास के लोग घबरा गए और चीख-पुकार मच गई. इस इमारत में कई परिवार रहते थे और आग लगने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग तीसरे तल्ले पर फंस गए. किसी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था. स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी जल्दी से पहुंचीं. सब मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे. बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी.
आग इतनी तेज फैल रही थी कि रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. प्रशासन के लोग और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़े और फंसे हुए लोगों को एक-एक करके नीचे उतारने लगे.
इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थीं, पहले तल्ले पर गोदाम था, जहां से आग शुरू हुई.
गोदाम में रखे सामान से आग और भड़क गई. चौथे तल्ले पर फंसे लोगों को बचाने के लिए टीम ने कड़ी मेहनत की.
पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगीं, और स्थानीय लोगों ने भी पानी डालकर मदद की. अफरा-तफरी इतनी थी कि सड़क पर ट्रैफिक रुक गया, और लोग दूर से देखते रहे.
इस हादसे में सबसे दुखद बात ये हुई कि एक बुजुर्ग महिला गुलाईची देवी आग में फंस गईं. वो घर के अंदर थीं, और रेस्क्यू टीम जब आग वाले फ्लोर पर पहुंची, तो उन्हें बाहर निकाला.
लेकिन हालत खराब होने से उन्हें जीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिवार वाले सदमे में हैं और ये खबर सुनकर पूरे इलाके में मातम छा गया.
ये भी पढ़ें- बेतिया में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, आधा दर्जन लोग फंसे
कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. रेस्क्यू टीम ने सभी फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया और बड़ा हादसा टल गया.
मकान के मालिक जितेंद्र कुमार बताये जा रहे हैं. हादसे के बाद जनता सिनेमा चौक पर अभी भी लोग इकट्ठा हैं और अफरा-तफरी का माहौल है.
इनपुट- धनंजय द्विवेदी