पहली बार विधायक और सीधे मंत्री की कुर्सी, रामनगर विधायक नंदकिशोर राम की सम्राट कैबिनेट में धमाकेदार एंट्री

पश्चिम चंपारण के रामनगर विधायक नंदकिशोर राम को बिहार सरकार में डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री बनाया गया है. एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले नंदकिशोर ने स्नातक तक पढ़ाई की है और वे लंबे समय तक जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे हैं. पहली बार विधायक बनने के बाद सीधे मंत्री पद मिलना उनके बढ़ते प्रभाव और संगठन में उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम माना जा रहा है.
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बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. पहली बार विधायक बने नंदकिशोर राम को बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बनाया गया है. जैसे ही यह खबर रामनगर, बगहा और वाल्मीकिनगर के इलाकों में पहुँची, बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच जश्न का माहौल बन गया. लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की.
नंदकिशोर राम का परिवार बेहद साधारण और मेहनती रहा है. वे स्वर्गीय रामजीत राम के बड़े पुत्र हैं, जो गंडक सिंचाई विभाग में कार्यरत थे. कोल्हुआ गाँव के रहने वाले 54 वर्षीय नंदकिशोर राम ने स्नातक (ग्रेजुएट) तक की पढ़ाई की है. उनके छोटे भाई सुमन राम शिक्षक हैं, जबकि पत्नी गीतांजलि देवी एक कुशल गृहणी हैं. उनके परिवार में बुजुर्ग माता मतरानी देवी, बेटा अनुराग और बेटी अनुराधा के साथ एक भरा-पूरा खुशहाल परिवार है. उनके मंत्री बनने पर घर में उत्सव जैसा माहौल है, क्योंकि एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है.
नंदकिशोर राम ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव में रामनगर सुरक्षित सीट से धमाकेदार जीत हासिल की थी. उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार सुबोध कुमार पासवान को 35,680 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया था. बीजेपी ने पहली बार उन पर दांव लगाया था और उन्होंने अपनी जीत से पार्टी के भरोसे को सही साबित किया. पहली ही बार विधायक बनकर सीधे मंत्री की कुर्सी तक पहुँचना उनके बढ़ते कद और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ को दिखाता है. स्थानीय लोग इस सफलता का श्रेय उनकी मेहनत और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे के मार्गदर्शन को भी दे रहे हैं.
नंदकिशोर राम की राजनीति की राह आसान नहीं थी. उन्होंने 1994 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी. 1998 में उन्होंने बगहा लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई लेकिन तब उन्हें जीत नहीं मिली. इसके बाद वे साल 2009 में जेडीयू में शामिल हुए और करीब 14 साल तक वहां काम किया. साल 2023 में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा. पार्टी ने उनके अनुभव और दलित समाज में उनकी पकड़ को देखते हुए उन्हें चुनाव लड़ाया और आज वे बिहार सरकार के कैबिनेट में शामिल हैं.
रामनगर और बगहा के लोगों को उम्मीद है कि नंदकिशोर राम के मंत्री बनने से चंपारण के विकास को नई रफ्तार मिलेगी. वे एक शांत और मृदुभाषी नेता के रूप में जाने जाते हैं जो हर वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ाव रखते हैं. उनकी पहचान एक जमीनी नेता की है, यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें चंपारण में दलित नेतृत्व के एक बड़े चेहरे के रूप में पेश किया है. कार्यकर्ताओं का मानना है कि अब इलाके की पुरानी समस्याओं का अंत होगा और विकास की किरण घर-घर तक पहुँचेगी.
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नंदकिशोर राम को डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है. हालांकि मंत्री बनना गौरव की बात है, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है. रामनगर का बड़ा हिस्सा पहाड़ी दुर्गम दोन और नेपाल सीमा से सटा है. यहाँ आज भी अच्छी सड़कें, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है. इसके अलावा बाढ़ और कटाव की समस्या के साथ-साथ मसान डैम जैसी बड़ी और पुरानी योजनाओं को फिर से चालू करना उनके लिए एक बड़ी अग्निपरीक्षा जैसा होगा.