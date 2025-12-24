Advertisement
बगहा में सरेआम गुंडागर्दी! मछली व्यापरी पर चाकू से किया जानलेवा हमला, तोड़े हाथ-पैर, हालत गंभीर

Bagaha Crime News: बगहा के रामनगर में निजी विवाद के कारण चाकूबाजी की एक और घटना सामने आई है. मछली व्यापारी अशोक राउत पर चाकू से बेरहमी से हमला किया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया है. पुलिस घटना की जांच कर रही है और जरूरी कार्रवाई कर रही है.

Dec 24, 2025

बगहा में मछली व्यवसायी पर चाकू से किया जानलेवा हमला
बगहा में मछली व्यवसायी पर चाकू से किया जानलेवा हमला

Bagaha Crime: बगहा से बड़ी खबर आ रही है. रामनगर में चाकूबाजी की घटना से इलाके में एक बार फिर डर का माहौल बन गया है. घायल व्यक्ति की हालत गंभीर है, उसे प्राथमिकी इलाज दिया गया और फिर GMCH बेतिया रेफर कर दिया गया. यह घटना आपसी विवाद के कारण हुई, और हमला रामनगर थाना क्षेत्र के बेलगोला में एक मछली व्यापारी पर हुआ है. घायल मछली व्यापारी की पहचान अशोक राउत के रूप में हुई है. अशोक राउत को हमले में गंभीर चोटें आईं और बाद में इलाज के लिए उन्हें GMCH बेतिया ले जाया गया.

हमलावरों ने मछली कारोबारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके हाथ और पैर भी तोड़ डाले. मछली कारोबारी अशोक राउत को तुरंत रामनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रामनगर के CHC (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) में रेफर कर दिया गया. वहां से, प्राथमिकी उपचार मिलने के बाद, रामनगर CHC के मेडिकल ऑफिसर, डॉ. डी.एस. आर्य ने उन्हें तुरंत बेतिया GMCH रेफर कर दिया.

खबर है कि अशोक राउत मछली बेचकर घर लौट रहे थे, तभी कुछ अनजान हमलावरों ने अचानक उन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए. इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है. रामनगर में हाल ही में यह चाकूबाजी की दूसरी घटना है, इससे पहले भी इसी तरह का एक और हमला हुआ था. कम समय में ऐसी दो घटनाओं से इलाके में दहशत फैल गई है. इन बार-बार होने वाली घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसा लगता है कि अपराधी पूरी तरह से निडर हो गए हैं. जिस बेखौफ तरीके से हमलावरों ने यह चाकूबाजी को अंजाम दिया है, उससे पुलिस के प्रशाशनिक शैली और नियंत्रण पर सवाल उठ रहे हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी की 19 माफिया की लिस्ट

इस बीच, रामनगर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक पुलिस में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. इस मामले में, रामनगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉ. डी.एस. आर्य ने बताया कि एक आदमी चोटों के साथ आया था और उसे GMCH रेफर कर दिया गया है. मछली व्यापारी की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

इनपुट- इमरान अजीज

