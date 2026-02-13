Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3108432
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत की पूरी कहानी

Bagha News: बगहा में जयनारायण यादव को मिली सजा ने ताजा की 2008 की यादें. जानिए कैसे IPS विकास वैभव ने चंपारण के खूंखार दस्यु साम्राज्य का खात्मा किया था.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 05:08 PM IST

Trending Photos

फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत की पूरी कहानी
फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत की पूरी कहानी

बगहा: जब बगहा की अदालत ने शुक्रवार को डकैतों के सरगना जयनारायण यादव को सजा सुनाई, तो चंपारण के लोगों के जेहन में 18 साल पुराना वो खौफनाक मंजर ताजा हो गया, जब गंडक के दियारा और वाल्मीकि नगर के जंगलों में पुलिस की नहीं, बल्कि 'दस्यु सरगनाओं' की हुकूमत चलती थी.

2008: वो साल जब थर्राते थे अपराधी
2008 में बगहा के तत्कालीन एसपी विकास वैभव (IPS) ने एक मिशन शुरू किया था- ऑपरेशन दस्यु अंत. उस समय जयनारायण यादव, बसंत यादव और खरगोश यादव जैसे नाम खौफ के पर्याय थे. अपहरण और रंगदारी चंपारण का सबसे बड़ा 'उद्योग' बन चुका था.

विकास वैभव का 'ट्रैप' और ऐतिहासिक सरेंडर
विकास वैभव ने अपनी रणनीति बदली. उन्होंने केवल बंदूकों का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपराधियों को मुख्यधारा में लौटने का मौका भी दिया. इसी का नतीजा था कि जयनारायण यादव जैसे दुर्दांत दस्यु ने भारी सुरक्षा के बीच पुलिस के सामने घुटने टेक दिए. वह सरेंडर केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि चंपारण के 'मिलेशिया राज' का अंत था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: डकैतों का सरदार जयनारायण यादव को 3 साल की सजा, तत्कालीन SP के सामने किया था सरेंडर

बीहड़ से बेडरूम तक की शांति
जयनारायण यादव के सरेंडर के बाद ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में पर्यटन की राहें खुलीं. जो जंगल कभी गोलियों की गूँज से दहलते थे, वहां सैलानी पहुंचने लगे. आज की सजा उसी लंबे चले न्याय चक्र का आखिरी पड़ाव है.

न्याय की धीमी लेकिन सटीक चोट
जयनारायण यादव भले ही अपनी जेल की अवधि काट चुका हो, लेकिन अदालत का यह फैसला एक बड़ा संदेश है- अपराध का काल चाहे कितना भी पुराना हो, कानून का हाथ अंततः गर्दन तक पहुंच ही जाता है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत
Bagaha Court
सेमरा के चर्चित दहेज हत्या मामले में सभी 5 आरोपी बरी, अदालत का बड़ा फैसला
Bagaha News
डकैतों का सरदार जयनारायण यादव को 3 साल की सजा, तत्कालीन SP के सामने किया था सरेंडर
phulwari sharif case
फुलवारी शरीफ कांड में हत्या और POCSO एक्ट के तहत FIR, जांच करने खुद पहुंचे पटना SSP
Rabri Devi
महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर सदन में गरजीं राबड़ी देवी, शिक्षा मंत्री ने दिया भरोसा
Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर: थाने के चक्कर छोड़िए, WhatsApp पर पाइए अपनी चोरी हुई मोबाइल और गाड़ी!
CBI
पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड को CBI ने किया टेकओवर, डॉ. अनु कुमारी ने सौंपे सारे दस्तावेज
Karpuri Thakur Kisan Samman Nidhi
कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि 2026: कैसे और किसे मिलेगा इसका लाभ, यहां जानें सबकुछ
MP Pappu Yadav
जेल से बाहर आएंगे पप्पू यादव! पटना की निचली अदालत से 3 मामलों में मिली बेल
Samastipur News
रेलवे ट्रैक पर मिले महिला-नवजात के शव का खौफनाक सच, अवैध संबंध के शक में पति ने रची