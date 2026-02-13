फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत की पूरी कहानी

बगहा: जब बगहा की अदालत ने शुक्रवार को डकैतों के सरगना जयनारायण यादव को सजा सुनाई, तो चंपारण के लोगों के जेहन में 18 साल पुराना वो खौफनाक मंजर ताजा हो गया, जब गंडक के दियारा और वाल्मीकि नगर के जंगलों में पुलिस की नहीं, बल्कि 'दस्यु सरगनाओं' की हुकूमत चलती थी.

2008: वो साल जब थर्राते थे अपराधी

2008 में बगहा के तत्कालीन एसपी विकास वैभव (IPS) ने एक मिशन शुरू किया था- ऑपरेशन दस्यु अंत. उस समय जयनारायण यादव, बसंत यादव और खरगोश यादव जैसे नाम खौफ के पर्याय थे. अपहरण और रंगदारी चंपारण का सबसे बड़ा 'उद्योग' बन चुका था.

विकास वैभव का 'ट्रैप' और ऐतिहासिक सरेंडर

विकास वैभव ने अपनी रणनीति बदली. उन्होंने केवल बंदूकों का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपराधियों को मुख्यधारा में लौटने का मौका भी दिया. इसी का नतीजा था कि जयनारायण यादव जैसे दुर्दांत दस्यु ने भारी सुरक्षा के बीच पुलिस के सामने घुटने टेक दिए. वह सरेंडर केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि चंपारण के 'मिलेशिया राज' का अंत था.

बीहड़ से बेडरूम तक की शांति

जयनारायण यादव के सरेंडर के बाद ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में पर्यटन की राहें खुलीं. जो जंगल कभी गोलियों की गूँज से दहलते थे, वहां सैलानी पहुंचने लगे. आज की सजा उसी लंबे चले न्याय चक्र का आखिरी पड़ाव है.

न्याय की धीमी लेकिन सटीक चोट

जयनारायण यादव भले ही अपनी जेल की अवधि काट चुका हो, लेकिन अदालत का यह फैसला एक बड़ा संदेश है- अपराध का काल चाहे कितना भी पुराना हो, कानून का हाथ अंततः गर्दन तक पहुंच ही जाता है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज