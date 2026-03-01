Advertisement
VTR में वन विभाग की अनूठी पहल, ग्रामीणों के साथ मिलकर बुझाएंगे वनाग्नि का खतरा

Valmiki Tiger Reserve News: नेपाल और उतर प्रदेश कि सीमा पर स्थित पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वन विभाग की तरफ से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वनवर्ती इलाकों के ग्रामीणों को जंगल में आग लगने से होने वाले नुकसान और उससे बचाव के उपायों की पूरी जानकारी दी जा रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:41 PM IST

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए वन विभाग और गांववालों ने हाथ मिलाया
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को बचाने के लिए वन विभाग और गांववालों ने हाथ मिलाया

Valmiki Tiger Reserve: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के बीच सदाबहार जंगल को आग से बचाने के दिशा में वन विभाग की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है. बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना पर रोक को लेकर इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जब वन विभाग के अधिकारी डोर टू डोर जन जागरूकता अभियान में जुटे हैं.

वन विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर, डोर-टू-डोर कैंप लगाकर लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं. यह मुहिम खासतौर पर गर्मी के मौसम को देखते हुए चलाई जा रही है, जब जंगल में आग लगने की घटनाएं अमूमन बढ़ जाती हैं. वन तस्कर और शिकारी समेत चारवाहा जानबूझकर आग लगाने की दुस्साहस करते हैं. लिहाजा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अंतर्गत मदनपुर वन क्षेत्र में यह अभियान और भी तेजी से चलाया जा रहा है. 

मदनपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी नसीम अहमद अंसारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम सिरिसिया जरलहिया समेत आसपास के गांवों में कैंप कर रही है. इन कैंपों के जरिए ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि जंगल की आग न सिर्फ पेड़-पौधों और वन्यजीवों के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे पर्यावरण, जल स्रोत और खेती भी प्रभावित होती है.

दरअसल, जंगल को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है. अगर हम समय रहते सावधानी बरतें, तो आग जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है. ग्रामीणों को पत्तियां जलाने, जंगल में बीड़ी-सिगरेट फेंकने और जानबूझकर आग लगाने से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया. साथ ही किसी भी आग की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की गई.

इस जन जागरूकता अभियान का असर भी अब साफ नजर आ रहा है. वनवर्ती इलाकों के ग्रामीणों ने वन विभाग की इस पहल की खुले दिल से सराहना की है यहीं वजह है कि लोग जल, जंगल और जमीन को बचाने का संकल्प ले रहे हैं. ऐसे में वन विभाग और ग्रामीणों की साझेदारी से जंगल को सुरक्षित रखने की यह मुहिम निश्चित तौऱ पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: बिहार-बंगाल को काटकर नया राज्य बनाने की तैयारी! क्या CM नीतीश इसके लिए राजी होंगे?

