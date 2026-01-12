Z Bihar का बड़ा असर: रामनगर में खत्म हुआ बंदरों का आतंक, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

Bagaha News: बगहा में Z बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है. खबर का वन विभाग ने संज्ञान लेते हुए दो-दो उत्पाती बंदरों का सफल रेस्क्यू किया है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के अलावा वन कर्मियों ने भी राहत की सांस लिया है.

दरअसल, पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा और रामनगर के कई हिस्सों में जंगली बंदरों का झुंड पहुंचकर तबाही मचा रहा था. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटके कई बंदर रामनगर के सोनखर गांव पहुंच गए थे. वहीं, कुछ बंदरों का झुंड मदनपुर वन क्षेत्र के नयागांव चौहान टोला में उत्पात मचा रखा था. बंदरों ने गांव में कई लोगों पर हमला कर लहुलुहान भी कर दिया था. इतना ही नहीं जंगली बंदर लोगों के घरों में घुस कर खाने वाले सामाग्री समेत भोजन को भी नुकसान पहुंचा रहे थे.

जंगली बदंरों से अब लोग दहशत में आ गये थे जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पंहुची, लेकिन बंदर चकमा देकर भाग जा रहे थे. इसी बीच 11 जनवरी, 2026 को एक उत्पाती बंदर मदनपुर के नयागांव चौहान टोला से तो एक उत्पाती बंदर रामनगर के सोनखर से पकड़े गये.

12 जनवरी यानी आज वन विभाग के पिंजरे में एक बंदर फंस गया. वनकर्मी सुबह से ही रेस्क्यू के लिए पिंजरा लगा रखे थे और आखिरकार अब जाकर दो दिनों की मशक्कत के बाद उत्पात मचाने वाले हिंसक बने बंदर को वन कर्मियों ने अपने लोहे के पिजंरे में फंसा लिया है. जिससे ग्रामीणों के साथ साथ वन विभाग की टीम कों बड़ी राहत मिली है.

