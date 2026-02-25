Bagaha News: पूर्व मंत्री और सांसद रहे पूर्णमासी राम का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Bagaha News: पूर्व मंत्री और सांसद रहे पूर्णमासी राम का निधन हो गया है. 73 वर्ष की आयु में उन्होंने रूबन अस्पताल में आखिरी सांस ली. वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे. इसकी जानकारी पूर्व मंत्री के भाई सह पूर्व JDU एमएलसी राजेश राम ने दी है. बगहा के नरईपुर निवासी पूर्णमासी राम 5 बार विधायक रह चुके थे. वे 2009 में गोपालगंज सुरक्षित सीट से JDU के सांसद भी चुने गए थे. लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन काल में वे दो बार मंत्री भी रहे. पूर्णमासी राम बिहार के एक पुराने पॉलिटिशियन में से एक थे.

वे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकारों (1990 के दशक से 2000 के दशक की शुरुआत तक RJD का राज) में मंत्री रहे थे. वह फूड और सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे. बगहा विधानसभा सीट से वे कई बार विधायक चुने गए. बाद में वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए. एक समय वह गोपालगंज से सांसद भी चुने गए थे.

पूर्णमासी राम एक समय बिहार के दिग्गज राजनेताओं में शुमार थे. चंपारण की राजनीति में तो वे एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे. उनका व्यक्तित्व एक जुझारू दलित नेता के रूप में रहा है. बिहार सरकार के मंत्री के रूप में वे कद्दावर भूमिका निभाते थे. गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के बीच में वे खासे लोकप्रिय थे.

वे अपने राजनीतिक करियर में मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के नजदीक रहे थे. एक समय लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाने वाले पूर्णमासी राम ने बिहार की बदली फिजा के साथ पाला बदला तो नीतीश कुमार के भी खासमखास हो गए थे. कुछ समय तक वे कांग्रेस में भी रहे थे.

पश्चिम चंपारण खासतौर से बगहा की पॉलिटिक्स के वे स्तंभ माने जाते थे. बहुत ही निचले स्तर से उठकर वे बिहार सरकार के मंत्री बने थे. यह उनकी मेहनत और दूरदृष्टि का ही नतीजा है. पूर्णमासी राम को बिहार में दलितों और वंचितों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के रूप में याद किया जाता है. वे अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे और जनहित के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरने से बाज नहीं आते थे.

पूर्णमासी राम का सफरनामा

1990 से लगातार 5 बार बगहा के विधायक रहे.

1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर बगहा के विधायक चुने गए थे.

1991 से 1994 तक बिहार सरकार में भवन निर्माण राज्य मंत्री रहे.

1994 में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बने.

1995 में सहकारिता मंत्री बनाए गए.

1997 से 2003 तक खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे.

2009 से 14 तक जदयू के टिकट पर गोपालगंज से सांसद चुने गए थे.

कल नारायणपुर घाट पर होगा अंतिम संस्कार

पूर्णमासी राम अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं. पूर्व मंत्री के भाई राजेश राम ने बताया कि गुरुवार को बगहा के नारायणपुर घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. पूर्व मंत्री के निधन से बगहा में शोक की लहर है.

पटना हाई कोर्ट के APP जैनुल आबेदिन, RJD नेता आलमगीर रब्बानी, जनसुराज नेता कामरान अज़ीज़, अम्बिका राम, मुन्ना पड़ित, ललन यादव औऱ लालसाहेब यादव समेत गिरिन्द्र पाण्डेय औऱ दर्जनों लोगों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है.