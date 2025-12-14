Advertisement
बगहा सदर के पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह को जेडीयू ने सौंपी जिलाध्यक्ष की कमान, संगठन मजबूती पर रहेगा जोर

बगहा जिले में जेडीयू ने पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह को कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया है. 2010 में बगहा सदर से विधायक रह चुके सिंह ने पहली बैठक आईबी गेस्ट हाउस में बुलाई जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. सदस्यता अभियान पर जोर देते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत बनाने की बात कही.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 14, 2025, 05:25 PM IST

बगहा सदर के पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह
बगहा सदर के पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह

बगहा जिले में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी ने अपने संगठन को और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यहां के पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें बगहा जिले का कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी राज्य भर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. प्रभात रंजन सिंह पहले भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और अब उनकी यह नई भूमिका संगठन को नई दिशा देगी. बगहा सदर विधानसभा क्षेत्र से वे 2010 में जेडीयू के टिकट पर विधायक चुने गए थे. उनकी राजनीतिक समझ और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह पद सौंपा है. इससे स्थानीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.

प्रभात रंजन सिंह का राजनीतिक सफर
प्रभात रंजन सिंह का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा है. वे 2010 में बगहा सदर से विधायक बने थे और उस समय उन्होंने जेडीयू की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाया था. पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ है और वे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में माहिर माने जाते हैं. अब कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया है. संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने पहली बैठक बुलाई, जो बगहा के आईबी गेस्ट हाउस में हुई. इस बैठक में जेडीयू के कई कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने प्रभात रंजन सिंह का जोरदार स्वागत किया. बैठक में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा हुई. कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने और आने वाली राजनीतिक योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया. यह सब दिखाता है कि प्रभात रंजन सिंह कितनी तेजी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

सदस्यता अभियान की शुरुआत
जेडीयू पार्टी पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चला रही है और इसका शुभारंभ आज से हो गया है. प्रभात रंजन सिंह ने बैठक में इस अभियान पर खास जोर दिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ें. इसका मुख्य उद्देश्य है कि विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार के नेतृत्व को और मजबूत बनाना. क्योंकि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य है. बैठक में इस अभियान की रणनीति पर विस्तार से बात हुई. कार्यकर्ताओं को बताया गया कि कैसे गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से जोड़ा जाए. यह अभियान जेडीयू की ग्रासरूट स्तर पर मजबूती बढ़ाएगा और आगामी चुनावों में फायदा देगा. प्रभात रंजन सिंह ने कहा कि सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि पार्टी की सदस्य संख्या बढ़े और बिहार का विकास तेज हो.

बैठक में वाल्मीकिनगर के पूर्व विधायक भी शामिल हुए
इस बैठक में वाल्मीकिनगर के पूर्व जेडीयू विधायक रिंकू सिंह भी शामिल हुए. उन्होंने प्रभात रंजन सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया. रिंकू सिंह दो बार वाल्मीकिनगर से विधायक रह चुके हैं लेकिन हालिया चुनाव में हार गए थे. उनकी मौजूदगी से बैठक में उत्साह बढ़ा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मिलकर काम करें और पार्टी की एकता बनाए रखें.

जिलाध्यक्ष पद में बदलाव की वजह
बगहा जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और एमएलसी भीष्म सहनी इस बैठक में शामिल नहीं हुए. इससे चर्चा है कि वाल्मीकिनगर सीट पर रिंकू सिंह की हार के बाद पार्टी ने समीक्षा की और भीष्म सहनी को साइडलाइन कर प्रभात रंजन सिंह को यह जिम्मेदारी दी. बिहार विधानसभा की 243 सीटों में वाल्मीकिनगर एक महत्वपूर्ण सीट है. हार की वजह से पार्टी ने संगठन में बदलाव किया ताकि आगे मजबूती आए. कुल मिलाकर, बगहा में जेडीयू का यह कदम पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूत करेगा. प्रभात रंजन सिंह की अगुवाई में सदस्यता अभियान तेज होगा और कार्यकर्ता सक्रिय होंगे.

इनपुट- इमरान अजीज

