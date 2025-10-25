Advertisement
बेतिया में 'जीरो टॉलरेंस' की मिसाल! सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक बीयर के साथ गिरफ्तार, सीधे भेजे गए जेल

बेतिया में यूपी के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया को एनडीए उम्मीदवारों के प्रचार के दौरान मंगलपुर चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया. उनकी कार की डिक्की से शराब बरामद हुई. डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी शौर्य सुमन की सख्त कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. इससे स्थानीय राजनीति में हलचल मची.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 25, 2025, 09:06 PM IST

बेतिया में एनडीए पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार
बेतिया में एनडीए पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार

बेतिया से बड़ी खबर है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया को पश्चिम चंपारण में गिरफ्तार किया गया. जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक यूपी के बलिया जिले से बेतिया एनडीए उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आ रहे थे. मंगलपुर बांध पर चेक पोस्ट पर एसएसटी द्वारा वाहन जांच की गई, जिसमें उनके कार की डिक्की से बीयर बरामद हुई.

जब अधिकारियों को पता चला कि कार में पूर्व विधायक हैं, तो वहां हड़कंप मच गया. हालांकि, अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं मानी और कड़क कार्रवाई करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की. मामला डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के पास पहुंचा. दोनों अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि शराबबंदी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इस मामले में नौतन थाना में प्राथमिकी संख्या 519/25 दर्ज की गई. जांच के बाद पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया और उनके चालक दिलीप सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. डीएम और एसपी की इस कार्रवाई ने पश्चिम चंपारण में नेताओं और असमाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया.

बेतिया में अधिकारियों की कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि चाहे कोई मंत्री, विधायक या पूर्व विधायक हो, चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता और शराबबंदी के नियम सभी पर लागू होंगे. किसी भी नेता या रसूखदार की पैरवी नहीं होगी. इस कदम से अन्य नेताओं और असामाजिक तत्वों में सख्त चेतावनी भी गई है.

पूर्व विधायक को लगता था कि वे सत्तारूढ़ पार्टी से हैं और प्रचार के लिए आए हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है. लेकिन डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने उनका भ्रम चूर कर दिया और कानून के अनुसार कार्यवाही की.

पूर्व विधायक की गिरफ्तारी ने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. एनडीए के अन्य नेताओं को भी यह संदेश मिला है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन का यह कदम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त नजर रखने की दिशा में लिया गया है.

पश्चिम चंपारण में डीएम और एसपी की टीम लगातार चुनाव के दौरान गतिविधियों पर नजर रख रही है. उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पार्टी का नेता नियमों का उल्लंघन न करे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो.

बेतिया प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी नेता या पूर्व विधायक के खिलाफ कानून समान रूप से लागू होगा. सुरक्षा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी को माफ नहीं किया जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

