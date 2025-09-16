Bagaha Flood: नेपाल की बारिश से गंडक और मसान नदी में उफान, कई गांवों में घुसा पानी
Bagaha Flood: नेपाल की बारिश से गंडक और मसान नदी में उफान, कई गांवों में घुसा पानी

Bagaha Flood News: नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के बाद गंडक और मसान नदी का जलस्तर बढ़ गया है. वाल्मीकिनगर में गंडक बैराज से डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का पानी चकदहवा, बीन टोली, कान्हा टोली और एसएसबी कैंप में घुस गया. चकदहवा से भेड़िहारी को जोड़ने वाली सड़क पर 4 फीट तक पानी बह रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:15 PM IST

वाल्मीकिनगर में गंडक नदी का कहर
वाल्मीकिनगर में गंडक नदी का कहर

Gandak River Flood: नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का असर अब बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में दिखाई देने लगा है. गंडक समेत मसान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. सोमवार देर रात वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से करीब डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इसके बाद गंडक नदी का पानी वाल्मीकिनगर के चकदहवा, बीन टोली, कान्हा टोली और एसएसबी कैंप में घुस गया.

चकदहवा से भेड़िहारी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है. इस वजह से लोगों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. कई घरों में भी पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों को रहने और खाने-पीने में कठिनाई हो रही है.

रामनगर और बगहा-1 प्रखंड के तमकुही इलाके में मसान नदी लगातार कटाव कर रही है. ग्रामीणों का कहना है कि कटाव की वजह से उनकी जमीन और घर खतरे में हैं. वे प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है. गंडक और मसान नदी के कटाव से प्रभावित लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं. उनका कहना है कि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है.

बगहा-2 प्रखंड के सीओ रवि प्रकाश चौधरी ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर हल्का बढ़ा है. चकदहवा और बीन टोली में पानी घुसने की सूचना पर राजस्व कर्मियों को स्थिति का आकलन करने भेजा गया है. उन्होंने ग्रामीणों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है. सीओ ने आश्वासन दिया कि हालात बिगड़ने पर सामुदायिक किचन चलाया जाएगा और सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी.

इनपुट- इमरान अजीज

ये भी पढ़ें- Bettiah Weather: बेतिया में कैसा होगा आज का मौसम? देखिए वेदर रिपोर्ट

Bagaha News

