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बगहा में गंडक का तांडव: एक ही महीने में दूसरी बार बाढ़, वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी

बगहा में गंडक नदी का तांडव देखने को मिल रहा है. वाल्मीकिनगर बैराज से दो लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है. अगर गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ता है, तो बाकी के बचे इलाके भी डूब सकते हैं.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:25 PM IST
बगहा में गंडक का तांडव: एक ही महीने में दूसरी बार बाढ़, वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी
Image Credit: बगहा में गंडक का तांडव: एक ही महीने में दूसरी बार बाढ़ (जी मीडिया)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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