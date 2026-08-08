/बगहा में गंडक का तांडव: एक ही महीने में दूसरी बार बाढ़, वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी

गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ा, तो...

मिली जानकारी के अनुसार, गंडक नदी के पार मधुबनी ब्लॉक की चिउराही पंचायत में बसे रेवहिया और चिउराही गांवों में लगभग 250 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है. गांवों की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, इसलिए लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं और कई परिवार अपना सामान ऊंची जगहों पर ले जा रहे हैं. बाढ़ से प्रभावित लोगों का कहना है कि रेवहिया के बाकी हिस्सों और नैनहा गांव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में अगर गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ता है, तो ये इलाके भी डूब सकते हैं. इस आशंका ने गांव के मुखिया से लेकर स्थानीय निवासियों तक सभी को डरा और परेशान कर दिया है.