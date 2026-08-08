/बगहा में गंडक का तांडव: एक ही महीने में दूसरी बार बाढ़, वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी

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पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा-2 ब्लॉक में लक्ष्मीपुर रामपुरवा और गंडक दियारा इलाके के मधुबनी ब्लॉक की चिउरही और सिसई पंचायतों के लोग एक महीने में दूसरी बार बाढ़ का सामना कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि पानी बढ़ने से दर्जनों परिवार फंस गए हैं. कल रात वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से दो लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया. हालांकि जलस्तर में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया है, जिससे भारी तबाही हुई है.
गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ा, तो...
मिली जानकारी के अनुसार, गंडक नदी के पार मधुबनी ब्लॉक की चिउराही पंचायत में बसे रेवहिया और चिउराही गांवों में लगभग 250 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है. गांवों की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, इसलिए लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं और कई परिवार अपना सामान ऊंची जगहों पर ले जा रहे हैं. बाढ़ से प्रभावित लोगों का कहना है कि रेवहिया के बाकी हिस्सों और नैनहा गांव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे में अगर गंडक नदी का जलस्तर और बढ़ता है, तो ये इलाके भी डूब सकते हैं. इस आशंका ने गांव के मुखिया से लेकर स्थानीय निवासियों तक सभी को डरा और परेशान कर दिया है.
नहीं मिल रही कोई सहायता
इधर, चिउरही पंचायत के मुखिया विजय यादव ने बताया कि कई परिवारों के घरों में पानी भर गया है. कई लोग मचान बनाकर रहने और वहीं भोजन बनाने को मजबूर हैं. बाढ़ प्रभावित ग्रामीण दरोगा चौधरी, सुबराती मियां, जफरुद्दीन मियां, नागेश साह और रामायण चौधरी ने बताया कि अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी हालात देखने नहीं पहुंचा है.
उनका कहना है कि पिछली बाढ़ के समय भी प्लास्टिक शीट देने का आश्वासन मिला था, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली थी. इस साल भी वहीं हालात है. मुखिया समेत ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है. बता दें कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, सुरक्षित आश्रय, प्लास्टिक शीट और अन्य सामुदायिक किचन समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गईं है.