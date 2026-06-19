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लूट, चोरी और छिनतई करने वाले गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार, बगहा एसपी का बड़ा खुलासा

Bagaha News: भैरोगंज थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हराह नदी के किनारे स्थित एक आम के बगीचे में कुछ संदिग्ध लोग एकत्र होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं. सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस ने बगीचे की घेराबंदी कर सघन छापेमारी की.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:51 PM IST
लूट, चोरी और छिनतई करने वाले गिरोह के 9 अपराधी गिरफ्तार, बगहा एसपी का बड़ा खुलासा
Image Credit: बगहा में पुलिस ने 9 अपराधियों को किया गिरफ्तार

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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