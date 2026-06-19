गिरफ्तार अपराधियों में तनवीर खान, गुड्डू अंसारी उर्फ इफ्तेखार, नबी आलम, मुराद अली, कलाम आलम, सरफराज आलम, कुनैन अंसारी, झुंझुनू उर्फ जूना और बिट्टू जायसवाल शामिल हैं. इनमें तनवीर खान समेत कुछ अन्य अपराधियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, गृहभेदन, चोरी और लूट जैसे गंभीर मामलों के कई पुराने मुकदमे दर्ज हैं. ये पहले भी जेल जा चुके हैं. इस संबंध में भैरोगंज थाना में कांड संख्या 92/26 दर्ज कर सभी अपराधियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इन सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.