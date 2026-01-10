घोटालेबाजों की खैर नहीं! बगहा विधायक ने साधा लालू परिवार पर निशाना, जनसुराज की फंडिंग की जांच की मांग

Land for Job Scam: लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आरोप तय होने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में तेजप्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मिसा भारती के खिलाफ आपराधिक गिरोह, आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं. अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है.

बीजेपी के बगहा विधायक राम सिंह ने इस मामले को लेकर लालू परिवार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सुशासन की सरकार में कोई भी व्यक्ति गलती या घोटाला कर बच नहीं सकता. जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता से अपना काम कर रही हैं और अदालत में जो हुआ, वह इस बात का प्रमाण है कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त था और आज यह बात न्यायालय में सिद्ध हो गई है. राम सिंह ने दावा किया कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का पद भी तेजस्वी यादव से खिसक सकता है.

बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में ही आरजेडी को महज 25 सीटों पर समेट कर अपना फैसला सुना दिया था और अब अदालत में आरोप तय होने के बाद आरजेडी परिवार की कथित करनामे भी सार्वजनिक हो गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में अब कोई भी घोटालेबाज बच नहीं सकता.

इस बीच बीजेपी विधायक राम सिंह ने जनसुराज और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर को भी निशाने पर लिया. उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव के दौरान IPAC ने बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए प्रशांत किशोर को 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी थी. उन्होंने कहा कि इसी पैसे के दम पर 2025 विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, जो घोटाले की राशि हो सकती है. दरअसल, कोलकाता स्थित IPAC कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के बाद राम सिंह ने प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि इस छापेमारी से यह साफ हो गया है कि कोई न कोई एजेंसी जनसुराज के जरिए एनडीए सरकार को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही थी.

रिपोर्ट: इमरान अजीज