'मैं अपने पति के साथ खुश हूं, हमें बचा लीजिए', बालिका गृह से छुटकर आई लड़की ने पुलिस से लगाई गुहार

Bettiah Balika Grih Case: बेतिया में एक साल तक बालिका गृह में रहने के बाद अपनी ससुराल पहुंची एक लड़की ने वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार लगाई है. वीडियो में लकड़ी कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की, जिसे उसके पिता नहीं मान रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:49 PM IST

लड़की ने घर से भागकर शादी की, अपने पिता और भाई से जान का खतरा बताया (File Photo)
Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो से प्रशासन में हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की अपने और अपने पति की जान बचाने की गुहार लगा रही है. लड़की ने अपने खुद के पिता और मायके वाले पर गंभीर आरोप लगाया है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी बिहार झारखंड चैनल नहीं करता है. यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस आधार पर यह खबर है.

क्या है पूरा मामला, जानिए
वीडियो में लड़की कह रही है कि करीब एक साल पहले उसने अपनी मर्जी से घर छोड़कर एक लड़के से शादी कर ली थी. इसके बाद उसके पिता ने शिकारपुर थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज करा दी थी. वह वीडियो में आगे कह रही है कि जब उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कोर्ट में दिए बयान में स्पष्ट किया था कि उसका अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वह खुद लड़के के साथ भागी और अपनी मर्जी से शादी किया है. तब नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने उसे बालिका गृह भेज दिया था.

'बालिग होते ही लौटी ससुराल हूं'
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लड़की कहती हुई नजर आ रही है कि एक साल बालिका गृह में रहने के बाद, जब वह बालिग हुई तो सास-ससुर ने उसे छुड़ा लिया. अब मैं अपने ससुराल में रह रही हूं और यहां बेहद खुश हूं. मगर, मेरे परिवार वाले लगातार ससुराल पहुंचकर धमकी दे रहे हैं.

वीडियो में लड़की सुरक्षा की गुहार लगा रही है. वह कह रही हैं कि मैं अपने ससुराल में सुरक्षित और खुश हूं. मुझे और मेरे पति को मेरे पिता और घरवालों से जान का खतरा है. हमें सुरक्षा दे. 

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के मामले पर थानाध्यक्ष ज्वाला कुमार सिंह का कहना है कि उन्हें अबतक वायरल वीडियो की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

