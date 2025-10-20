नरकटियागंज सीट पर महागठबंधन में दरार, राजद-कांग्रेस ने उतारे अलग-अलग उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. बेतिया जिले की नरकटियागंज विधानसभा सीट पर राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. इस सीट पर अब महागठबंधन के दो उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे. इससे महागठबंधन के समर्थक असमंजस में पड़ गए हैं और इसे गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

नरकटियागंज सीट से राजद ने दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने शाश्वत केदार पांडे को टिकट दिया है. दोनों उम्मीदवारों ने आज अपने-अपने नामांकन दाखिल किए. दिलचस्प बात यह रही कि नामांकन के दौरान दोनों नेता एक-दूसरे से मिले और गले भी लगे. हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसे “फ्रेंडली फाइट” कहा जा रहा है, पर अंदरखाने में असंतोष के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं.

राजद प्रत्याशी दीपक यादव बगहा चीनी मिल के प्रबंध निदेशक (MD) हैं. वे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकिनगर सीट से राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार पांडे का राजनीतिक परिवार काफी पुराना है. उनके दादा केदार पांडे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं. शाश्वत खुद भी वाल्मीकिनगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके हैं.

महागठबंधन के समर्थक इस स्थिति से काफी नाराज और भ्रमित हैं. उनका कहना है कि जब एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार आमने-सामने होंगे तो नुकसान तय है. कई स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसे गठबंधन की एकजुटता पर प्रश्नचिह्न बताया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे भाजपा को अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है.

नामांकन के बाद राजद उम्मीदवार दीपक यादव ने कहा कि “यह महागठबंधन का एक नया प्रयोग है. कभी-कभी राजनीति में ऐसे प्रयोग चमत्कार करते हैं. जनता के पास विकल्प होना चाहिए.” वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शाश्वत केदार पांडे ने कहा कि “महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, इसमें किसी तरह का विवाद नहीं है.” हालांकि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया कुछ और ही इशारा करती है.

नरकटियागंज में यह “फ्रेंडली फाइट” चुनावी नतीजों से पहले ही महागठबंधन की परीक्षा बन गई है. राजद और कांग्रेस के बीच यह टकराव अन्य सीटों पर भी असर डाल सकता है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि दोनों दल अपने मतों का बंटवारा नहीं रोक पाए, तो इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है.

