Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में दहेज लोभियों ने एक बेटी के अरमानों, उसके सपनों और उसके परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया, जब महज 50 हजार रुपए के लिए बारात लेकर वह लड़की के घर नहीं पहुंचे. मामला बेतिया के योगापट्टी के मच्छरगांवा बाजार गांव का है. दरअसल, जनाब साहब की बेटी शबनम की बारात 15 जून, 2026 दिन सोमवार को आने वाली थी, लेकिन देर रात तक बारात शबनम के दरवाजे पर नहीं पहुंची. परिजनों ने बताया कि सोमवार की सुबह दूल्हे अरमान साहेब के पिता गुलाब अंसारी ने लड़की पक्ष से पचास हजार रुपए की मांग की थी.