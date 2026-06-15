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Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में दहेज लोभियों ने एक बेटी के अरमानों, उसके सपनों और उसके परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया, जब महज 50 हजार रुपए के लिए बारात लेकर वह लड़की के घर नहीं पहुंचे. मामला बेतिया के योगापट्टी के मच्छरगांवा बाजार गांव का है. दरअसल, जनाब साहब की बेटी शबनम की बारात 15 जून, 2026 दिन सोमवार को आने वाली थी, लेकिन देर रात तक बारात शबनम के दरवाजे पर नहीं पहुंची. परिजनों ने बताया कि सोमवार की सुबह दूल्हे अरमान साहेब के पिता गुलाब अंसारी ने लड़की पक्ष से पचास हजार रुपए की मांग की थी.
परिजनों ने बताया कि गुलाब अंसारी ने 200 बाराती लाने की बात कही थी. साथ ही बारातियों को लिए बकरा का मीट बनवाने के लिए बोला था और कहा कि तीन बजे तक बारात आएगी. इसके बाद लड़की पक्ष ने बकरा के मीट की व्यवस्था किया, लेकिन पचास हजार की व्यवस्था तत्काल नहीं हो सकी. इसके बाद लड़की पक्ष तीन बजे से बारात का इंतजार करते रहा, लेकिन पचास हजार रुपया नहीं पहुंचाने से बारात नहीं आई.
लड़की पक्ष का आरोप है कि कुछ महीना पहले शादी तय हुई थी. तिलक में डेढ़ लाख रुपए नगद, फर्नीचर और एक बाइक दिया गया था. सोमवार को फिर पचास हजार की मांग की गई. उन्होंने कहा कि दरवाजे पर दूर से रिश्तेदार आए हैं. दो सौ बरातियों का भोजन बना है, सब बेकार हो गया. इज्जत, प्रतिष्ठा सब चली गई है.
वहीं, सूचना पर योगापट्टी थाना पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच कर रही है. लड़का पक्ष से पुलिस बात कर रही है और शादी कराने का हर संभव प्रयास कर रही है.