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बकरा का मीट तैयार था, शबनम कर रही थी इंतजार, सिर्फ 50 हजार की खातिर नहीं पहुंचा दूल्हा, केस दर्ज

Bettiah Latest News: बेतिया में पचास हजार रुपए दहेज को लेकर लड़का पक्ष बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर नहीं पहुंचा. लड़की पक्ष की तमाम तैयारियों पर दहेज लोभियों ने पानी फेर दिया है. मामला योगापट्टी मच्छरगांवा बजार गांव का है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 15, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:46 PM IST
बकरा का मीट तैयार था, शबनम कर रही थी इंतजार, सिर्फ 50 हजार की खातिर नहीं पहुंचा दूल्हा, केस दर्ज
Image Credit: शबनम करती रही इंतजार, नहीं पहुंची दरवाजे पर बारात

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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