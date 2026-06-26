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मंडप में कदम रखते ही हो गईं दूल्हे की मौत, पेट में उठा था अचानक दर्द, बेतिया के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Bettiah News: बेतिया में शादी के मंडप में पहुंचते दूल्हा की मौत हो गई. शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई. घटना मझौलिया भरवलिया गांव की है. शक्तिनाथ शर्मा की बारात पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा गई थी. शादी सीताराम में होनी थी.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:30 PM IST
मंडप में कदम रखते ही हो गईं दूल्हे की मौत, पेट में उठा था अचानक दर्द, बेतिया के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
Image Credit: (Z News) बेतिया में शादी के मंडप में पहुंचते ही दूल्हा की हुई मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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