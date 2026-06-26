/मंडप में कदम रखते ही हो गईं दूल्हे की मौत, पेट में उठा था अचानक दर्द, बेतिया के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

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पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां शादी की शहनाइयां पल भर में चीख-पुकार में बदल गईं. 7 फेरे लेने और जीवनभर का साथ निभाने का सपना लेकर मंडप पहुंचे दूल्हे की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. इस घटना के बाद से वर और वधू दोनों ही पक्षों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना बेतिया के मझौलिया प्रखंड के भरवलिया गांव की है.
भरवलिया गांव से शक्तिनाथ शर्मा की बारात धूमधाम से पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा गई थी. शादी की रस्में सीताराम में संपन्न होनी थी. बारात पूरी तरह से हर्षोल्लास और बैंड-बाजे की धुन पर थिरकते हुए मंदिर के पास बने शादी स्थल तक पहुंची. शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थी और मंडप सजकर तैयार था, तभी अचानक दूल्हे शक्तिनाथ शर्मा के पेट में तेज दर्द उठा. घबराए परिजनों ने आनन-फानन में उसे ठंडा पिलाया, लेकिन राहत न मिलने पर स्थिति बिगड़ती देख तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दूल्हे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया.
डॉक्टरों के मुंह से यह सुनते ही शादी की खुशियां मना रहे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिस घर से कुछ घंटों पहले हंसती-खेलती बारात निकली थी, वहां इस घटना से सन्नाटा पसर गया है. मृतक के परिजनों का कहना है कि शक्तिनाथ बिल्कुल स्वस्थ था और उसे पहले से कोई बीमारी नहीं थी. अचानक पेट में दर्द हुआ और देखते ही देखते उसकी जान चली गई. परिजनों ने अंधविश्वास का भी सहारा लिया और शव की झाड़-फूंक भी कराई, लेकिन सब बेअसर रहा.
इस अनहोनी ने दोनों परिवारों को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. वधू पक्ष के घर जहां कुछ समय पहले तक मंगलगीत गाए जा रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं. शादी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं.