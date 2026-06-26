/मंडप में कदम रखते ही हो गईं दूल्हे की मौत, पेट में उठा था अचानक दर्द, बेतिया के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

भरवलिया गांव से शक्तिनाथ शर्मा की बारात धूमधाम से पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा गई थी. शादी की रस्में सीताराम में संपन्न होनी थी. बारात पूरी तरह से हर्षोल्लास और बैंड-बाजे की धुन पर थिरकते हुए मंदिर के पास बने शादी स्थल तक पहुंची. शादी की रस्में शुरू होने ही वाली थी और मंडप सजकर तैयार था, तभी अचानक दूल्हे शक्तिनाथ शर्मा के पेट में तेज दर्द उठा. घबराए परिजनों ने आनन-फानन में उसे ठंडा पिलाया, लेकिन राहत न मिलने पर स्थिति बिगड़ती देख तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दूल्हे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया.