New Year 2026: नए साल पर VTR में बाघ, तेंदुआ और भालू ने किया पर्यटकों का WELCOME!

New Year 2026: नए वर्ष की शुरुआत में अस्था से जुड़े लोगों के लिए जंगल के बीच स्थित मदनपुर देवी स्थान, नर देवी मंदिर, वन देवी मंदीर, जटाशंकर मंदिर, कैलेश्वर महादेव मंदिर और वाल्मीकी आश्रम, लव कुश घाट के साथ माता जानकी पाताल स्थल का दर्शन किया.
Trending Photos
Valmiki Tiger Reserve: नए साल के पहले ही दिन बिहार के इकलौते वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के गोबर्धना जंगल में सफारी के दौरान सैलानियों को बाघ, भालु, तेंदुआ और मोर समेत हिरण, जंगली मुर्गा का दीदार हुआ. पिकनिक स्पॉट बने VTR में दो दिन पहले से ही पहुंचे सैलानियों ने करीब से जीव जंतुओं का दीदार कर रोमांचित हो उठे.
दरअसल, इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिमी चम्पारण जिला का वाल्मीकिनगर बिहार के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है. प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वाल्मीकिनगर में नए वर्ष में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं. वीटीआर (VTR) में प्रवेश करते ही घनघोर सदाबहार जंगल के बीच का हसीन सफर शुरू हो जाता है. जो काफी सस्ता और रियायत भरा टूरिज्म स्पॉट है और एडवेंचर का बेहतर डेस्टिनेशन बन गया है.
बताया जा रहा है कि नए वर्ष की शुरुआत में अस्था से जुड़े लोगों के लिए जंगल के बीच स्थित मदनपुर देवी स्थान, नर देवी मंदिर, वन देवी मंदीर, जटाशंकर मंदिर, कैलेश्वर महादेव मंदिर और वाल्मीकी आश्रम, लव कुश घाट के साथ माता जानकी पाताल स्थल का दर्शन किया.
भारत-नेपाल के बीच से नारायणी नदी बहती है. दोनों देश की प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मनोरम दृश्य बनाती है. खास बात यह है कि हिमालय पहाड़ से घिरा जंगल, नदी के समीप यहां पर्यटकों के ठहरने की सरकारी और निजी उत्तम व्यवस्था है. जबकि, वाल्मिकी बिहार, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में भी ठहरने की बेहतर व्यवस्था की गईं है.
कलकल करती नदियों की पानी के बीच बोट की सफारी, घने जगंल के बीच जंगल सफारी के दौरान जलीए जीव और जंगली जानवरों का दीदार प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं. यहां पर प्राकृतिक का इतना मनोरम दृश्य देख मन एक सुकून मिलता है. वहीं, रमणिक नजारों को करीब से देख पर्यटक बेहद रोमांचित हो उठते हैं, तभी तो सभी इस हसीन पल को यादगार बनाने साल में एक बार जरूर यहां पहुंचते हैं.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
यह भी पढ़ें: VTR में मनाइए नए साल का जश्न, जंगल सफारी से लेकर रिवर राफ्टिंग तक, सजे पिकनिक स्पॉट