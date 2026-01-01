Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3060596
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

New Year 2026: नए साल पर VTR में बाघ, तेंदुआ और भालू ने किया पर्यटकों का WELCOME!

New Year 2026: नए वर्ष की शुरुआत में अस्था से जुड़े लोगों के लिए जंगल के बीच स्थित मदनपुर देवी स्थान, नर देवी मंदिर, वन देवी मंदीर, जटाशंकर मंदिर, कैलेश्वर महादेव मंदिर और वाल्मीकी आश्रम, लव कुश घाट के साथ माता जानकी पाताल स्थल का दर्शन किया. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:58 PM IST

Trending Photos

नए साल पर VTR में बाघ, तेंदुआ और भालू ने किया पर्यटकों का WELCOME!
नए साल पर VTR में बाघ, तेंदुआ और भालू ने किया पर्यटकों का WELCOME!

Valmiki Tiger Reserve: नए साल के पहले ही दिन बिहार के इकलौते वाल्मिकी टाइगर रिजर्व के गोबर्धना जंगल में सफारी के दौरान सैलानियों को बाघ, भालु, तेंदुआ और मोर समेत हिरण, जंगली मुर्गा का दीदार हुआ. पिकनिक स्पॉट बने VTR में दो दिन पहले से ही पहुंचे सैलानियों ने करीब से जीव जंतुओं का दीदार कर रोमांचित हो उठे. 

दरअसल, इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित पश्चिमी चम्पारण जिला का वाल्मीकिनगर बिहार के कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध है. प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वाल्मीकिनगर में नए वर्ष में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं. वीटीआर (VTR) में प्रवेश करते ही घनघोर सदाबहार जंगल के बीच का हसीन सफर शुरू हो जाता है. जो काफी सस्ता और रियायत भरा टूरिज्म स्पॉट है और एडवेंचर का बेहतर डेस्टिनेशन बन गया है. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि नए वर्ष की शुरुआत में अस्था से जुड़े लोगों के लिए जंगल के बीच स्थित मदनपुर देवी स्थान, नर देवी मंदिर, वन देवी मंदीर, जटाशंकर मंदिर, कैलेश्वर महादेव मंदिर और वाल्मीकी आश्रम, लव कुश घाट के साथ माता जानकी पाताल स्थल का दर्शन किया. 

fallback

भारत-नेपाल के बीच से नारायणी नदी बहती है. दोनों देश की प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मनोरम दृश्य बनाती है. खास बात यह है कि हिमालय पहाड़ से घिरा जंगल, नदी के समीप यहां पर्यटकों के ठहरने की सरकारी और निजी उत्तम व्यवस्था है. जबकि, वाल्मिकी बिहार, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में भी ठहरने की बेहतर व्यवस्था की गईं है. 

fallback

कलकल करती नदियों की पानी के बीच बोट की सफारी, घने जगंल के बीच जंगल सफारी के दौरान जलीए जीव और जंगली जानवरों का दीदार प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं. यहां पर प्राकृतिक का इतना मनोरम दृश्य देख मन एक सुकून मिलता है. वहीं, रमणिक नजारों को करीब से देख पर्यटक बेहद रोमांचित हो उठते हैं, तभी तो सभी इस हसीन पल को यादगार बनाने साल में एक बार जरूर यहां पहुंचते हैं.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: VTR में मनाइए नए साल का जश्न, जंगल सफारी से लेकर रिवर राफ्टिंग तक, सजे पिकनिक स्पॉट

TAGS

New year 2026Bihar News

Trending news

Kharsawan Massacre
जब आदिवासियों के खून से लाल हो गई थी खरसावां की मिट्टी, चारों तरफ बिछी थीं लाशें
New year 2026
New Year: खेसारी, आम्रपाली से लेकर अक्षरा सिंह तक, सितारों ने ऐसे किया साल का वेलकम
CM nitish kumar
Bihar News: पैतृक गांव पहुंचे सीएम नीतीश, मां की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
New Year celebration at VTR
सैलानियों से गुलजार हुआ VTR, जंगल सफारी से लेकर राफ्टिंग तक का उठा रहे लुत्फ
Patna police
'अपराध मुक्त' शहर की दौड़ में राजधानी, पटना पुलिस ने जारी किया लेटेस्ट 'क्राइम डाटा'
New year 2026
लोगों से गुलजार हुआ पटना, मंदिरों से लेकर पार्कों तक पर्यटकों की उमड़ी भीड़
Bihar News
बेरोजगारी से लेकर पलायन और बाढ़ तक... इस साल बिहार के सामने होंगी ये चुनौतियां
JDU leader Rajiv Ranjan Prasad
'लालच और दौलत की चाह रखने वालों के लिए', JDU ने CM नीतीश का उदाहरण देकर RJD को घेरा
lpg cylinder price hike
नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ, पटना में इतना महंगा हो गया LPG सिलेंडर... जानिए रेट
Samrat Choudhary Net Worth
CM नीतीश से भी ज्यादा अमीर हैं सम्राट चौधरी, देखें गृहमंत्री बनने के बाद कितनी हो गई