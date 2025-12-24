बगहा में हरेंद्र किशोर सिंह मेमोरियल क्रिकेट लीग 2025 का धूमधाम से हुआ शुभारंभ, 8 टीमें लेंगी हिस्सा

नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे बगहा में मशहूर समाजसेवी स्वर्गीय हरेंद्र किशोर सिंह की याद में क्रिकेट लीग 2025 का दूसरा सीजन मंगलवार को बड़े जोश के साथ शुरू हुआ. क्रिकेट लीग को लेकर पूरा इलाका उत्साह से भरा हुआ था. यह टूर्नामेंट टीचर्स-11 बगहा की तरफ से कराया जा रहा है. वाल्मीकिनगर के पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के पिता स्वर्गीय हरेंद्र किशोर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी यह आयोजन किया गया है.

यह क्रिकेट प्रतियोगिता बाबा भूतनाथ महाविद्यालय के खेल मैदान मंगलपुर में हो रही है. टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा. पश्चिम चंपारण जिले की आठ सबसे अच्छी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं. खेल प्रेमी लोग काफी उत्साहित हैं. लीग का फॉर्मेट नॉकआउट है. शुरुआती मैच 14 ओवर के होंगे. सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 20-20 ओवर के खेले जाएंगे.



आयोजक महेंद्र किशोर उर्फ पिंटू सिंह ने बताया कि जीतने वाली टीम को 31,000 रुपये मिलेंगे, उपविजेता टीम को 21,000 रुपये दिए जाएंगे. उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र किशोर सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने दीप जलाकर टूर्नामेंट की शुरुआत की. उद्घाटन मैच मंगलम टेंट हाउस और रोटी बैंक बगहा के बीच खेला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आयोजक ने कहा कि इस क्रिकेट लीग का बड़ा उद्देश्य है स्थानीय युवाओं को खेलने का अच्छा प्लेटफॉर्म देना. इलाके में छिपी हुई टैलेंट को मौका मिले आगे बढ़ने का. साथ ही खेल से लोगों के बीच आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भावना बनी रहे. यह टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करेगा.

उद्घाटन के दौरान मैदान पर काफी भीड़ थी, लोग उत्साह से मैच देखने पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि पिछले साल की सफलता के बाद इस साल और बेहतर तरीके से आयोजन किया गया है.

ये भी पढ़ें- CM नीतीश से मिलने पहुंचे दिग्गज गायक उदित नारायण, पवन सिंह को लेकर कह दी ये बात

पश्चिम चंपारण की आठ टीमें हैं जो आपस में भिड़ेंगी. नॉकआउट होने से हर मैच रोमांचक होगा. शुरुआती दौर में 14 ओवर से जल्दी फैसला होगा. सेमीफाइनल और फाइनल में 20 ओवर से ज्यादा मजा आएगा. यह लीग स्वर्गीय हरेंद्र किशोर सिंह की याद में है जो बड़े समाजसेवी थे. उनके बेटे रिंकू सिंह पूर्व विधायक हैं.

इनपुट- इमरान अजीज