किसानों के लिए खुशखबरी! हरिनगर-बगहा चीनी मिल में गन्ने की पेराई कल से, मोबाइल पर मिलेगी चालान की सूचना

Sugar mill: पश्चिम चंपारण के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी हैहरिनगर और बगहा चीनी मिलों में 26 नवंबर से पेराई सत्र 2025-26 की शुरुआत होने जा रही हैवैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों मिलों में गन्ने की नियमित पेराई शुरू होगी.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:42 PM IST

Sugar mill: पश्चिम चंपारण के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी है. हरिनगर और बगहा चीनी मिलों में 26 नवंबर से पेराई सत्र 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है. बुधवार की सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों चीनी मिलों में गन्ने की नियमित पेराई शुरू की जाएगी. मिल प्रबंधन तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाने में जुटा है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

  1. गन्ना किसानों को पहले की तरह इस बार भी चालान की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी. चालान का एसएमएस चीनी मिल की ओर से भेजे जाएंगे.
  2. किसानों को जिस तारीख को तौल के लिए बुलाया जाएगा, उसी तिथि में तौल करानी होगी. चालान की वैद्यता जारी किए जाने से मात्र 72 घंटे तक की ही होगी.
  3. दोनों मिल प्रबंधन की ओर से किसानों से अपील की गई है कि चीनी मिल से सूचना मिलने के बाद ही गन्ने की कटाई करें.
  4. मिल प्रबंधन ने यह भी कहा है कि जिस वेराइटी के गन्ने की आपूर्ति का मैसेज मिला है, उसी की आपूर्ति तय समयसीमा में सुनिश्चित करें.
  5. मिल की ओर से कहा गया है कि गन्ना लाने वाले वाहनों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा करें, ताकि कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो.
  6. मिल प्रबंधन ने सबसे पहले किसानों से खूंटी गन्ने की आपूर्ति करने की अपील की है. प्रबंधन ने यह भी कहा है कि किसी भी हालत में मोरहन गन्ने की कटाई 15 जनवरी से पहले न करें.
  7. फिलहाल खरीद केंद्रों पर गन्ने की खरीद का काम शुरू हो चुका है, ताकि 26 नवंबर से नियमित रूप से गन्ने की पेराई निर्बाध तरीके से शुरू हो सके.
sugar mill

