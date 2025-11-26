चंपारण में गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, हरिनगर-बगहा मिलों में 'डोंगा पूजा' के साथ पेराई शुरू, DM ने दी घटतौली न करने की सख्त चेतावनी

Sugar Mill: बिहार के चम्पारण में गन्ना किसानों को आज बड़ी राहत मिली है, जब यहां की दो-दो चीनी मिलों में नगदी फसल के लिए अच्छी खबर बगहा और रामनगर से आई है, जहां लंबे इंतजार के बाद आज से बगहा तिरुपति सुगर्स लिमिटेड और हरिनगर सुगर्स मिल्स में गन्ना पेराई सत्र की भव्य शुरुआत हुई है. हरिनगर चीनी मिल के जीएम कृष्ण प्रताप सिंह के साथ उद्घाटन समारोह में बीजेपी बगहा सदर विधायक राम सिंह और रामनगर के नव-निर्वाचित बीजेपी विधायक नंदकिशोर राम भी शामिल हुए. वहीं बगहा तिरुपति चीनी मिल के एमडी दीपक यादव ने किसानों और कर्मियों के साथ डोंगा पूजा कर पेराई का आगाज किया, जहां सैकड़ों किसान और मजदूर इस गौरवशाली क्षण के गवाह बने. लिहाजा गन्ना किसानों में अब खुशी का माहौल है क्योंकि चीनी मिलों में इस साल पेराई पिछले साल की तुलना में थोड़ी देरी से शुरू हुई है, जिससे अब गन्ना आपूर्ति समेत भुगतान में राहत मिलने की उम्मीद जगी है.

दरअसल, बुधवार को बिहार की दर्जनभर चीनी मिलों में शुमार रामनगर स्थित हरिनगर सुगर मिल्स समेत बगहा स्थित तिरुपति सुगर्स लिमिटेड में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ डोंगा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही गन्ना की आपूर्ति के बाद पेराई प्रारंभ कर दी गई है. ऐसे में किसानों को उनके मापी और खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए गन्ना आपूर्ति की सूचना दी जा रही है. वहीं मिल प्रबंधन की ओर से समय पर साफ-सुथरे तरीके से गन्ना आपूर्ति करने की सलाह देते हुए किसानों से अपील की गई है कि गन्ना आपूर्ति में देरी न करें, ताकि नगदी भुगतान में देर न हो और रबी फसलों की बुआई, निराई समेत खेती प्रभावित न हो सके. खुद इसके लिए पश्चिम चम्पारण के डीएम धर्मेंद्र कुमार भी गंभीर हैं, जब गन्ना तौल में घट-तौली, चालान और भुगतान जैसी समस्याओं को लेकर उन्होंने सभी चीनी मिल प्रबंधकों को सख्ती के निर्देश दिए हैं.

बताया जा रहा है कि इस बार गन्ने की खूंटी प्रभेद को प्राथमिकता दी जा रही है. वहीं गन्ना आपूर्ति के महज एक से दो सप्ताह के भीतर चीनी मिल प्रबंधन की ओर से भुगतान समय पर करने की कोशिश का भरोसा भी दिलाया गया है, क्योंकि चम्पारण की नगदी फसलों में गन्ना इस बार भी बड़े पैमाने पर हजारों किसानों ने लाखों हेक्टेयर में लगाया है. खास बात यह है कि बिहार की दर्जनभर चीनी मिलों में शुमार हरिनगर सुगर्स लिमिटेड में इस वर्ष 140 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. हरिनगर मिल के मुख्य महाप्रबंधक कृष्ण प्रताप सिंह ने पारंपरिक तरीके से डोंगा पूजन कर सत्र का शुभारंभ किया. इस अवसर पर बैलगाड़ी के बैलों का भी पूजन किया गया और गाड़ीवानों को अंगवस्त्र व मिठाइयां देकर सम्मानित किया गया. वहीं तिरुपति सुगर्स लिमिटेड बगहा के जीएम केन बीएन त्रिपाठी ने बताया कि खूंटी प्रीमियम गन्ना की पर्ची किसानों को 28 नवंबर तक निर्गत कर दी गई है, जिसे 72 घंटे में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा, जबकि बगहा चीनी मिल में इस वर्ष 1 करोड़ 5 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है.

लिहाजा किसानों को अधिकतम सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए मिल प्रबंधन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है कि गन्ना आपूर्ति के बाद भुगतान पहले की तरह इस वर्ष भी तय समय पर किया जाएगा. किसानों से अपील है कि मिल में सिर्फ साफ-सुथरा और ताजा गन्ना ही आपूर्ति करें और मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होने के बाद ही खेतों में तैयार गन्ने की कटाई करें. बता दें कि इस साल ज्यादा वर्षा और लंबे समय तक पानी भराव के कारण दियारा के निचले इलाकों समेत कई अन्य जगहों पर गन्ना पानी में डूबने से भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते अन्नदाता काफी परेशान थे. लेकिन मंगलवार को हुई नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बंद चीनी मिलों को चालू करने समेत गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने पर सहमति बनने से किसानों को लागत और महंगाई के अनुरूप उचित गन्ना मूल्य भुगतान दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है. ऐसे में बगहा और रामनगर में गन्ना पेराई सत्र के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और चालक मौजूद रहे और परंपरा के अनुसार भगवान गणेश के भोग लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया.

इनपुट: इमरान अजीज