Bagaha News: बड़ी लापरवाही! तेज बुखार से ग्रस्त बच्चे को दे दिया एंटी रेबीज डोज, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

Bagaha News: खबर बिहार के बगहा से है, जहां अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. जिसके बाद सरकारी अस्पताल में इलाज के अजब-गजब तरीकों में लोग सुधार की मांग कर रहें हैं. दरअसल, तेज बुखार से ग्रसित बच्चे को स्वास्थ्य कर्मियों नें कुत्ता काटने से बचाव का टिका लगा दिया. एंटी रेबीज़ का थर्ड डोज परिजन हैरान हो गए. रिएक्शन से बचाव को लेकर इलाज में जुटे चिकित्सक ने फिलहाल इसके दुष्प्रभाव से इंकार किया है. बताया जा रहा है कि बगहा 1 प्रखंड के पिपरिया का रहने वाला मासूम सौरव को तेज़ बुखार की शिकायत पर परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें: एक लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे जिला मत्स्य पदाधिकारी, विजिलेंस की टीम ने धर दबोचा

जहां एसडीएच (SDH) के चिकित्सा पदाधिकारी अरुण यादव ने गलती से एंटी रेबीज टिका लगा देने की पुष्टि की है. जिसको लेकर बिहार के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं. बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में सोमवार की दोपहर तेज बुखार का इलाज कराने पहुंचे बच्चे को एंटी रेबीज की सुई दे दी गई, फ़िर क्या बवाल मच गया. जानकारी के मुताबिक, पिपरिया निवासी संजय चौधरी अपने पौत्र सौरभ 5 वर्ष को लेकर इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल आए थे. जिसे 104 डिग्री सेल्सियस बुखार था. अनुमंडलीय अस्पताल के ओपीडी में उन्होंने अपने पौत्र सौरव को दिखाया.

जिसके बाद डॉक्टर रामप्रवेश भारती ने उसके पर्ची पर एंटी रेबीज की थर्ड डोज लिखकर उसे रेबीज की सुई लेने के लिए दवा के काउंटर पर भेज दिया. दवा के काउंटर पर जाने के बाद पर्ची पर एंटी रेबीज की डोज देख संबंधित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सौरव को एंटी रेबीज की थर्ड डोज सुई दे दी गई. लेकिन फिर उसे चौथे डोज के लिए 1 सितंबर को बुलाया गया. 1 सितंबर की बात सुनकर संजय चौधरी ने स्वास्थ्य कर्मी से पूछा तो बताया गया कि आपके बच्चे को कुत्ता काटा है और इसका तीसरा डोज उसको दे दिया गया है.

जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और यही वजह है कि चिकित्सक पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पर प्रभारी उपाधीक्षक से की गईं. इधर एसडीएच (SDH) के उपाधीक्षक डॉ.अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि सोमवार को ओपीडी में डॉक्टर अरुण कुमार यादव की ड्यूटी है. जो ओपीडी के समय पोस्टमार्टम करने चले गए थे. ऐसे में ओपीडी का संचालन डॉ. रामप्रवेश भारती के द्वारा किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि इस बच्चे की जगह दूसरे मरीज का पर्चा आ गया था. जिस कारण गलती से बच्चे को एंटी रेबीज की इंजेक्शन पड़ा गया.

हालांकि, इस इंजेक्शन से बच्चे को कोई खतरा नहीं है. वहीं ड्यूटी में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी अरुण यादव नें बताया एक्सीडेंटली एंटी रेबीज़ दे दिया गया है, लेकिन उससे कोई दिक्क़त नहीं है, क्योंकि बाद में बच्चों को फीवर का समुचित इलाज किया गया एवं उसे दवा भी उपलब्ध कराया गया है. गांव के उप मुखिया मोहन चौधरी के साथ मरीज सौरभ के दादा संजय चौधरी और उसकी दादी इंदु देवी इस सरकारी अस्पताल के चिकित्सक और कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर सुधार के साथ कार्रवाई की मांग की.

इनपुट- इमरान अज़ीज़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!