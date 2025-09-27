Advertisement
Bihar: बगहा 2 में SSB 65 वीं बटालियन मुख्यालय में 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' कार्यक्रम की शुरुआत

Bihar News: पश्चिमी चंपारण के PHC बगहा 2 के सहयोग से SSB 65 वीं बटालियन मुख्यालय में मेगा मेडिकल कैंप के आयोजन की शुरुआत हुई. देशभर में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गईं है, जो महात्मा गांधी की जयंती तक चलने वाली है. 

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:01 PM IST

Bihar News: पश्चिमी चंपारण के पी.एच.सी. बगहा 2 के सहयोग से SSB 65 वीं बटालियन मुख्यालय में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया. सेवा पखवाड़ा के तहत सेना के जवानों के परिवार का न सिर्फ हेल्थ चेक अप हुआ, बल्कि उन्हें जरूरी सुझाव और दवाइयां भी दीं गईं.  दरअसल सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में SSB 65 वीं कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के मार्गदर्शन में बल कार्मिकों के परिजनों हेतु नि:शुल्क स्त्री परामर्श और स्वास्थ्य जांच शिविर का भव्य आयोजन किया गया.  इस कार्यक्रम की शरुआत में सबसे पहले SSB कमांडेंट ने बल कार्मिकों के परिवारों से चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योति पी.एच.सी. बगहा 2 से जोरदार तालियों के बीच परिचित कराया, उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत और सम्मान किया. 

परिजनों से आयोजन का लाभ उठाने की अपील

वहीं, सभी जवानों के परिजनों से इस आयोजन का भरपूर लाभ उठाने की भी अपील की गईं. इस कार्यक्रम के दौरान PHC बगहा 2 के वरिय चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रणवीर सिंह के नेतृत्व में उनके साथ आए कुल 07 चिकित्सकीय टीम द्वारा करीब 50 से भी अधिक जवानों और अधिकारीयों के परिजनों के स्वास्थ्य जांच कर उनकी काउंसलिंग की गई. खुद चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योति ने इस कार्यक्रम को एक अच्छा अनुभव बताया और सरकार द्वारा संचालित स्वस्थ नारी - सशक्त परिवार जैसे कार्यक्रमों के लिए यथासंभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया. 

यह भी पढ़ें: आर्थिक सशक्तिकरण से बदली सोच, बोझ नहीं अब ‘बिजनेस लीडर’ कहलाती हैं बिहार की महिलाएं

SSB जवानों के परिजनों ने भी इस कार्यक्रम को जनहित उपयोगी बताते हुए सरकार व स्वास्थ्य विभाग के पहल की सराहना की . बता दें की देशभर में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गईं है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर तक गांव से लेकर शहर और सेना मुख्यालयों में हेल्थ चेकअप कैंप के जरिये आयोजित कर महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ दिया जाना ही इसका असल मकसद है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

