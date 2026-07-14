/बिहार में हेली टूरिज्म का शंखनाद: पटना से वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अब होगा एयरपोर्ट का भी कायाकल्प

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बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना के तहत पटना से वाल्मीकि नगर (वाल्मीकि टाइगर रिजर्व) के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 जुलाई से कर दिया है. मुख्यमंत्री ने इस पहल को बिहार दर्शन की संकल्पना से जोड़ते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहरों को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाना है. आजादी के बाद 60 के दशक में बने वाल्मीकिनगर एयरपोर्ट का अब कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि राजधानी पटना से पर्यटन नगरी को हवाई मार्ग से जोड़ने की शुरुआत हो गईं है. लिहाजा माना जा रहा है की पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने एक नए युग की शुरुआत की है. यहीं वजह है कि वाल्मीकि नगर के लोगों में खुशी का माहौल है .
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बिहार सरकार ने राजधानी पटना और वाल्मीकिनगर के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बताया है कि बिहार के इतिहास और संस्कृति में वाल्मीकिनगर का एक खास स्थान है. यह माता सीता के वनवास, लव-कुश के जन्मस्थान और महर्षि वाल्मीकि की कर्मभूमि से जुड़ा है. साथ ही, यहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल और थारू आदिवासी समुदाय की अनोखी संस्कृति भी है, ये सभी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हैं. पर्यटकों को बिहार की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का मौका मिलेगा. इस हवाई सेवा के शुरू होने से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही, पटना आने-जाने में भी बहुत आसानी होगी, जिससे पर्यटकों, व्यापारियों और आम लोगों में उत्साह का माहौल बनेगा.
इस हेली सेवा योजना के लिए ऑनलाइन बुकिंग 13 जुलाई, 2026 को शुरू हुई और रेगुलर उड़ानें 18 से 19 जुलाई के बीच शुरू होने की उम्मीद है. पहले चरण में यह सर्विस 18 जुलाई, 2026 से 15 जनवरी, 2027 तक उपलब्ध रहेगी. राजधानी पटना से वाल्मीकिनगर तक प्रति यात्री किराया 5,000 से 8,000 के बीच तय किया गया है, जिस पर राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है. भविष्य में वाल्मीकिनगर को राजगीर और कैमूर में स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर से जोड़ने की भी योजना है. इस बीच, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि घरेलू उड़ानों के संचालन को आसान बनाने के लिए रनवे के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण और एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
बगहा-2 के CO वसीम अकरम ने खुद सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले और इससे जुड़ी तैयारियों के बारे में पूरी जानकारी दी है. वाल्मीकिनगर और पटना के बीच हेलीकॉप्टर सेवा मुख्य रूप से वीकेंड पर चलेगी, जबकि पटना-वाल्मीकिनगर रूट पर रोजाना दो फ्लाइट चलाने की भी योजना है. सरकार और प्रशासन का मानना है कि इससे पर्यटक लंबी सड़क यात्रा के बजाय कम समय में VTR पहुंच सकेंगे, जिससे पर्यटन, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा. उम्मीद है कि यह फैसला VTR में इको-टूरिज्म के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. हालांकि, मानसून के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभी सितंबर तक बंद है, इसलिए यह देखना बाकी है कि हेलीकॉप्टर सेवा असल में कब शुरू होगी.