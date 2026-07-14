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बिहार में हेली टूरिज्म का शंखनाद: पटना से वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अब होगा एयरपोर्ट का भी कायाकल्प

Bihar Tourism: बिहार में हेली टूरिज्म के तहत पटना से वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है. पर्यटकों को बिहार की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का मौका मिलेगा.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 14, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:31 PM IST
बिहार में हेली टूरिज्म का शंखनाद: पटना से वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अब होगा एयरपोर्ट का भी कायाकल्प
Image Credit: बिहार हेली टूरिज्म: पटना से वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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