/बिहार में हेली टूरिज्म का शंखनाद: पटना से वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अब होगा एयरपोर्ट का भी कायाकल्प

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बिहार सरकार ने राजधानी पटना और वाल्मीकिनगर के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू करने का फैसला किया है. अधिकारियों ने बताया है कि बिहार के इतिहास और संस्कृति में वाल्मीकिनगर का एक खास स्थान है. यह माता सीता के वनवास, लव-कुश के जन्मस्थान और महर्षि वाल्मीकि की कर्मभूमि से जुड़ा है. साथ ही, यहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल और थारू आदिवासी समुदाय की अनोखी संस्कृति भी है, ये सभी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हैं. पर्यटकों को बिहार की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का मौका मिलेगा. इस हवाई सेवा के शुरू होने से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही, पटना आने-जाने में भी बहुत आसानी होगी, जिससे पर्यटकों, व्यापारियों और आम लोगों में उत्साह का माहौल बनेगा.