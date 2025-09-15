Bagaha News: तेज रफ्तार और लापरवाही ने ली दो जिंदगियां, मां के सामने बेटी की दर्दनाक मौत
Bagaha News: तेज रफ्तार और लापरवाही ने ली दो जिंदगियां, मां के सामने बेटी की दर्दनाक मौत

Bagaha News: पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा क्षेत्र में दो अलग अलग जगहों पर भीषण सड़क हादसे हुआ. एक सड़क हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. दूसरे सड़क हादसे में बैरागी सोनवर्षा निवासी रामकृष्ण उरांव की मौत हो गई.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:26 PM IST

Bagaha News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के बगहा क्षेत्र में  सोमवार को दो जगहों पर अलग-अलग सड़क हादसे हुए. पहली घटना गोबर्धना थाना क्षेत्र के बगही नौतनवा के बीच सैनिक सड़क की है, जहाँ बैरागी सोनवर्षा निवासी रामकृष्ण उरांव को तेज़ रफ़्तार वाहन ने ठोकर मार दिया. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. दूसरी घटना पटखौली थाना क्षेत्र के डुमवलिया पेट्रोल पंप के समीप बेतिया-गोरखपुर मुख्य मार्ग पर हुई, जहाँ सड़क हादसे में एक मासूम की जान चली गई. अनियंत्रित मदर डेयरी का दूध वितरण पिकअप और यात्रियों से भरी एक आटो में सीधी टक्कर हो गई. हादसे में सेमरा थाना क्षेत्र के टडवलिया निवासी मनीष दुबे की 13 वर्षीय पुत्री शिवांगी कुमारी की मौत हो गई, जबकि महिला समेत अन्य कई लोग जख़्मी हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मदर डेयरी की गाड़ी बगहा-2 से दूध वितरण के लिए बगहा 1 की ओर जा रही थी. रास्ते में एक ट्रक से साइड लेने के क्रम में टेम्पो से टकरा गई.

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया गया. SDH अस्पताल में मौजूद डॉ. रामप्रवेश भारती ने जांच के बाद शिवांगी को मृत घोषित कर दिया. वही नितीश कुमार और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है. 

बताया जा रहा है कि शिवांगी अपनी मां रिंकी देवी के साथ बगहा अपने नाना के घर जा रही. बीच रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गई. ऑटो रिक्शा में शिवांगी की मां भी साथ थी जो जख़्मी होकर बार-बार अपनी पुत्री के लिए बेहोश हो रही थी.

हादसे की सूचना मिलते ही पटखौली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया. घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मचा है.

ये भी पढे़ं: हजारीबाग एनकाउंटर में तीन बड़े नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी था माओवादी सहदेव सोरेन

