इश्क का फितूर! बगहा में टावर के टॉप पर चढ़ गई युवती, 2 घंटे की मशक्कत के बाद उतरी

Bagaha News: बगहा में एक युवती प्रेम प्रसंग में पागल होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. आखिरकार, पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और काफी समझाने-बुझाने और कोशिशों के बाद युवती को टावर से नीचे उतारने में कामयाब रही. दरअसल, बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में उस वक़्त अफरा-तफरी मच गई जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घटना चौतरवा थाना क्षेत्र के पतिलार लक्ष्मीपुर गांव के समीप स्थित एक मोबाइल टावर की बताई जा रही है, जहां युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.