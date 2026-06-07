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इश्क का फितूर! बगहा में टावर के टॉप पर चढ़ गई युवती, 2 घंटे की मशक्कत के बाद उतरी

Bagaha News: बगहा में उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब प्यार में पागल युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वो नीचे उतरी, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली.

Written ByIMRAN AZIZ Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:34 PM IST
इश्क का फितूर! बगहा में टावर के टॉप पर चढ़ गई युवती, 2 घंटे की मशक्कत के बाद उतरी
Image Credit: बगहा में टावर के टॉप पर चढ़ गई युवती

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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