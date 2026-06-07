इश्क का फितूर! बगहा में टावर के टॉप पर चढ़ गई युवती, 2 घंटे की मशक्कत के बाद उतरी

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Bagaha News: बगहा में एक युवती प्रेम प्रसंग में पागल होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो गई. आखिरकार, पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और काफी समझाने-बुझाने और कोशिशों के बाद युवती को टावर से नीचे उतारने में कामयाब रही. दरअसल, बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में उस वक़्त अफरा-तफरी मच गई जब एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घटना चौतरवा थाना क्षेत्र के पतिलार लक्ष्मीपुर गांव के समीप स्थित एक मोबाइल टावर की बताई जा रही है, जहां युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवती काफी ऊंचाई तक टावर पर चढ़ गई थी, जिससे किसी अनहोनी की आशंका को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई. सूचना मिलने पर चौतरवा थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए. करीब दो घंटे तक पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने समझाने-बुझाने की काफी कोशिशे की, जिसके बाद युवती टावर से नीचे उतरने के लिए राजी हुई. मिली जानकारी के अनुसार, प्रेम प्रसंग से नाराज युवती की पहचान चौतरवा थाना क्षेत्र के मौजे गांव निवासी प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है.
आशंका जताई जा रही है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. घटना की खबर मिलते ही आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं. युवती के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद पुलिस उसे अपने साथ थाना पर ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. चौतरवा थाना पुलिस ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही युवती के टावर पर चढ़ने के सही कारणों का पता चल पाएगा.