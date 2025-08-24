Bettiah News: 24 अगस्त 1942 का इतिहास, जब चंपारण की धरती पर बहा था आजादी के लिए लहू

Bettiah News: 1942 में अगस्त क्रांति में चंपारण में भी जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी. अंग्रेजों ने आजादी के मतवालों के साथ खून की होली खेली थी. आठ भारत माता की सपूतों ने शहादत दी थी, जिसमें एक 12 साल का महान स्वतंत्रता सेनानी ने भी शहादत दी थी. देश में आजादी की जब-जब बात होगी, तो चंपारण स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानियों की आगे बढ़कर गवाही देगा. बेतिया के शाहिद पार्क में भारत माता के आठ सपूतों के प्रतिमाएं यह गवाही देता है, चंपारण क्रांति की भूमि है. आजादी के मतवालों की भूमि है.

1942 अगस्त क्रांति में चंपारण में अंग्रेजों ने खून की होली खेली थी. 24 अगस्त 1942 को बेतिया के शाहिद पार्क में पुलिस कमिश्नर पेक ने देश प्रेमियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी. जिसमें भारत मां के आठ सपूतों ने शहादत दी थी. अंग्रेजी हुकूमत की 1942 में चंपारण में नीव हिल गई थी. अंग्रेजों के मशीनगन के बौछार के सामने भारत माता का महान सपूत जो मात्र 12 साल का था. जिनका नाम भिखारी कोइरी था. हाथ में तिरंगा लिए मशीनगन के सामने खड़ा हो अपने सीने में गोलियां खाकर शहादत दी थी. अंग्रेजों ने आठ भारत माता के सपूतों को गोलियों से छलनी कर शाहिद कर दिया था. इन आठ शहीदों में रामेश्वर मिश्रा गणेश राय गणेश राव भागवत उपाध्याय जगन्नाथ पुरी फौजदार अहीर तुलसी राउत और भिखारी कोइरी का नाम शामिल है.

चंपारण के आठ शहीदों की यह कहानी 1942 की है. जब महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजो के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया था. भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चंपारण में आग की लपटों की तरह फैल गई थी. आजादी के दीवानों ने सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराने लगे. देशभक्त अंग्रेजों के अदालतों पर थानों पर झंडा फहराने लगे ब्रिटिश हुकूमत की नीव हिलने लगी लंदन में आपातकालीन अंग्रेजों ने बैठक की और क्रांति को दबाने के लिए दमन करने के लिए ब्रिटेन ने अपने अंग्रेज अफसरों को फरमान जारी कर दिया.

इस बीच खबर आई कि बेतिया में अंग्रेजों की सेना आ रही है. आजादी के मतवालों ने बेतिया आने वाले रेलमार्ग से लेकर सड़क मार्ग तक को अवरुद्ध कर दिया. रेलवे पटरियों को उखाड़ फेका गया. एक सप्ताह तक आंदोलनकारी अंग्रेजों पर भारी रहे, लेकिन अंग्रेजों ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. आंदोलन इसके बाद भी कमजोर नहीं हुआ. 24 अगस्त को हजारों आंदोलनकारी बेतिया के रमना पहुंचे और जुलूस निकालने तिरंगा फहराने का फैसला किया. इसकी जानकारी मिलते ही तिरहुत डिविजन का पुलिस कमिश्नर पेक सेना के साथ आ धमका आंदोलनकारियों को भी पता चला की गोरी हुकूमत गोरी सेना के साथ जुलूस का इंतजार कर रही है.

अंग्रेजी सेना मशीनगन को जुलूस के रास्तों पर रख आंदोलनकारियों का इंतजार करने लगी तभी इंकलाब जिंदाबाद के नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारों से चंपारण गुजने लगा. अंग्रेजों के सामने भारी भीड़ थी, सबके हाथों में तिरंगा था. मौत के खौफ का कोई सिकन नहीं था, फिर क्या था पुलिस कमिश्नर पेक ने फायरिंग का आदेश दे दिया. मशीनगन की तड़तड़ाहट भी आंदोलनकारियों के नारों के सामने दब गई. एक के बाद एक आजादी के मतवाले सीने में गोली खा गिरने लगे, उसी दौरान एक 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी भी तिरंगा ले आगे बढ़ अपने सीना को गोलियों से छलनी करा शहीदों के नाम में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज करा लिया.

आजादी के कई दशकों के बाद उन आठ आजादी के मतवालों का बेतिया के शाहिद पार्क 1986 में प्रतिमा लगाई गई. जिन्हें 24 अगस्त को श्रद्धांजलि दिया जाता है. आज बेतिया डीएम धर्मेंद्र कुमार शाहिद पार्क पहुंचे. अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए उनको नाम किए उनके परिजनों से मुलाकात किए, उनको सम्मानित किए, डीएम ने शहीदों के परिजनों से कहा पूरा राष्ट्र आपलोगों के साथ खड़ा है. ये आठ अमर शहीद त्याग और बलिदान के प्रेरणा है. शहीदों ने हमे सिखाया है. हमें अपने देश के लिए जीना और मरना चाहिए. अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए सभी लोगों के आंखे नम थी.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

