UP, MP और पश्चिम बंगाल के BLO बिहार के BLO से सीखें स्ट्रेस मैनेजमेंट! जानें कैसे तनाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया

आजकल बीएलओ चर्चाओं में हैं. चर्चाओं में इसलिए नहीं हैं कि वे चुनाव आयोग की ओर से शुरू कराए गए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराने में जुटे हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आजकल उनके स्ट्रेस में होने की खबरें आ रही हैं. कई बीएलओ को हार्ट अटैक आ चुका है तो कइयों ने आत्महत्या कर ली है. कुछ बीएलओ के आत्महत्या करने की कोशिश की भी खबरें आ रही हैं. जाहिर है कि एक निश्चित समय में उनको कठिन काम करना है और वे उसमें लगे भी हुए हैं. तस्वीर का एक दूसरा पहलू यह है कि बिहार में जब एसआईआर हुआ था, तब ऐसी एक भी खबरें नहीं आईं, जिसमें बीएलओ की मौत हुई हो या फिर किसी बीएलओ ने आत्महत्या की हो. बल्कि चुनाव आयोग ने तो चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबसे पहले सभी बीएलओ का आभार जताया था. ऐसे में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बीएलओ को बिहार के बीएलओ से स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहिए. इसके लिए Z Bihar की टीम ने कुछ बीएलओ से बात की और एसआईआर के दौरान का उनका रुटीन जाना कि कैसे वो टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट करते थे.

हमारी टीम ने बिहार के पश्चिम चंपारण के एक बीएलओ रामभजन (काल्पनिक नाम) से बात की और उनसे उनका 24 घंटे का रुटीन जानने की कोशिश की. रामभजन ने बताया कि हमलोग सुबह 7 बजे नाश्ता पानी करके घर से निकल जाते थे और देर रात 11 बजे वापस घर पहुंचते थे. उन्होंने बताया कि रोजाना एक बीएलओ अपने बूथ के करीब 25 से 30 घरों में जाते थे. उनका टारगेट प्रतिमाह 200 से 250 घर का विजिट करना था.

रामभजन के अनुसार, उनका काम होता था, अपने-अपने बूथों से मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना. इसके अलावा जो लोग कही और शिफ्ट हो गए थे, उनका नाम काटना था. कई लोगों के नाम दो-दो बार जुड़े हुए थे, उनका मिलान करके एक जगह करना था. इसके अलावा, जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े थे, उनका नाम जोड़ना भी उनका टास्क होता था.

बीएलओ रामभजन बताते हैं कि कम समय में टारगेट पूरा करना था, लिहाजा तनाव तो था ही. उसके बाद चुनाव भी कराना था. उन्होंने बताया कि उनके वरिष्ठ अफसरों ने उन्हें बहुत सहयोग किया. अधिकारी किसी बीएलओ को डांटते नहीं थे और जो लोग अच्छा काम करते थे, उनको शाबाशी मिलती थी. साथ ही उनको अगले दिन और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने अच्छे से ट्रेनिंग कराई थी और ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी एक टीम बनाकर काम करते थे.

रामभजन ने यह भी बताया कि अगर किसी का काम पूरा नहीं होता था, सिस्टम में लोड नहीं हो पाता था तो जिसका काम पूरा हो गया होता था, उसे उनकी मदद के लिए कहा जाता था. इस तरह मेरा काम तेरा काम वाला कांसेप्ट नहीं था. ऊपर के अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे थे. अगर कोई गलती करता था तो तुरंत संबंधित बीएलओ को बताया जाता था और हाथ के हाथ गलती सुधार ली जाती थी.

वे कहते हैं, तनाव जरूर था, लेकिन हमलोगों ने बहुत अच्छा काम किया. हम नए वोटर लिस्ट बना रहे थे. इस वोटर लिस्ट में मृतकों को हटाना था, दो दो नाम वालों को हटाना था, शिफ्ट होने वालों को हटाना था और हम सभी ने कम समय में वो काम करके खुद को और बिहार को साबित करके दिखा दिया. रामभजन बड़े ही गौरवान्वित होते हुए कहते हैं कि यह एसआईआर का ही कमाल है कि बिहार के लोगों ने करीब 70 प्रतिशत तक मतदान किया.

सीवान के एक बीएलओ मदन तिवारी (काल्पनिक नाम) ने बताया कि एसआईआर के समय हम सुबह 6 बजे बिना खाए-पीए बूथ पर पहुंचते थे और उसके बाद घर-घर जाकर वोटरों की समस्याओं को सुनते थे. सुबह 9 बजे तक हम डोर-टू-डोर जाते थे. उसके बाद 10 बजे स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाते थे. स्कूल से 4 बजे फ्री होने के बाद फिर रात के 9 बजे तक घर-घर जाकर लोगों की बात सुनते थे. उनके जो भी सवाल होते थे, उनका जवाब देते थे. इस तरह हमलोगों ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया. हमने इसे एक्सट्रा ड्यूटी की तरह एन्ज्वाय किया. थोड़ा बहुत तनाव भी था, लेकिन टीम वर्क होने की वजह से सब आसान होता चला गया.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी/अमित कुमार सिंह