Bagha Court: पत्नी की हत्या के तीन महीने में पति को उम्रकैद, बच्चे को 4 हजार मासिक सहायता का आदेश

Bagha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अदालत ने हत्या के एक मामले में नया इतिहास रच दिया है बगहा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (ADJ-4) मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने नए आपराधिक कानून BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत पत्नी की हत्या के आरोपी पति को महज तीन महीने में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी.

यह मामला धनहा थाना क्षेत्र का है, जहां करीब तीन माह पहले आरोपी अमित पटेल ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी सरिता देवी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की और पूरी करवाई की. इसके बाद बगहा कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत मात्र तीन महीने में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

अदालत ने दंपति के 9 वर्षीय पुत्र के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए भी मानवीय पहल की है. आदेश के मुताबिक, बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक होने तक प्रशासन और सरकार उसे प्रति माह 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन सहायता राशि देगी.

सरकारी अभियोजक (APP) मनु राव ने बताया कि यह मामला बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा चिन्हित 25 टॉप केसों में शामिल था. अदालत का यह कड़ा फैसला न केवल न्याय की तेजी का प्रतीक है, बल्कि घरेलू हिंसा और महिलाओं की हत्या जैसे अपराधों पर रोक लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

इनपुट: इमरान अजीज

