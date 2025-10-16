Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2964858
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

Bagha Court: पत्नी की हत्या के तीन महीने में पति को उम्रकैद, बच्चे को 4 हजार मासिक सहायता का आदेश

Bagha News: बगहा में नए आपराधिक कानून BNS के तहत कोर्ट ने महज तीन महीने में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही मृतका के 9 साल के बच्चे को 18 साल की उम्र तक 4 हजार रुपये मासिक सहायता देने का आदेश दिया गया है. यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत बिहार की न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक मिसाल बना है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:54 PM IST

Trending Photos

पत्नी की हत्या के तीन महीने में पति को उम्रकैद,
पत्नी की हत्या के तीन महीने में पति को उम्रकैद,

Bagha News: बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अदालत ने हत्या के एक मामले में नया इतिहास रच दिया है बगहा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (ADJ-4) मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने नए आपराधिक कानून BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत पत्नी की हत्या के आरोपी पति को महज तीन महीने में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी.

यह मामला धनहा थाना क्षेत्र का है, जहां करीब तीन माह पहले आरोपी अमित पटेल ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी सरिता देवी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कांड दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की और पूरी करवाई की. इसके बाद बगहा कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत मात्र तीन महीने में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

ये भी पढ़ें: पलामू में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी फरार

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने दंपति के 9 वर्षीय पुत्र के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए भी मानवीय पहल की है. आदेश के मुताबिक, बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक होने तक प्रशासन और सरकार उसे प्रति माह 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन सहायता राशि देगी.

सरकारी अभियोजक (APP) मनु राव ने बताया कि यह मामला बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज द्वारा चिन्हित 25 टॉप केसों में शामिल था. अदालत का यह कड़ा फैसला न केवल न्याय की तेजी का प्रतीक है, बल्कि घरेलू हिंसा और महिलाओं की हत्या जैसे अपराधों पर रोक लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.
इनपुट: इमरान अजीज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagha news

Trending news

swati mishra
स्वाति मिश्रा का नया छठ गीत 'छठ के त्योहार' हुआ रिलीज
cm yogi
कांग्रेस-राजद ने बिहार को भाई-भतीजावाद और अपराध में बदल दिया : सीएम योगी
Jharkhand news
झारखंड में दीपावली पर सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति
Former MLA Poonam Yadav
पूर्व विधायक पूनम यादव ने जेडीयू पर लगाया धोखे का आरोप, रालोजपा से नमांकन का ऐलान
Bihar News
JMM सरकार झारखंड लूटने की योजना चला रही: चंपाई सोरेन
Bihar Chunav 2025. LJPR
LJPR ने दूसरी सूची जारी कर दी, NDAकी ओर से सभी 243 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवार
BJP Star Campaigner Lkist
पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारेगी बीजेपी
Ankush Raja song
छठ से पहले छाया अंकुश राजा का गाना 'ओरी तर...', सोशल मीडिया पर आई लाइक्स की बाढ़
nitish kumar
101 सीटों में नीतीश बेटे को मौका नहीं दे पाए,मांझी ने 6 में समधन तक को सेट कर दिया!
bihar chunav 2025
बिरयानी की आंच पर सियासी रोटी सेंकने में जुटी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी