वहीं, पुलिस ने आरोपी पिता रामबाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पत्नी ललिता देवी ने बताया कि सोमवार की बीती देर रात्रि उसका पति जबरदस्ती उसे मायके ले जाने लगा, जिससे विवाद बढ़ गया और फिर तीनों बच्चों की पिटाई किया. पत्नी को पीटा और उसके बाद मंगलवार सुबह को तीन बच्चों और पत्नी को लेकर नहर के पास पहुंचा और सबको एक-एक कर नहर में फेंक दिया.