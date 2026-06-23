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रात में पत्नी से लड़ाई हुई, सुबह पति ने पूरे परिवार को नहर में फेंका, 3 बच्चों की मौत

Bettiah News: पश्चिमी चंपारण के बेतिया में एक पिता ने अपने 3 बच्चों समेत पत्नी को नहर में फेंक दिया. इस घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई. जबाकि, पत्नी की जान किसी तरह से बच गई.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:11 PM IST
रात में पत्नी से लड़ाई हुई, सुबह पति ने पूरे परिवार को नहर में फेंका, 3 बच्चों की मौत
Image Credit: (Z News) पति ने पत्नी सहित तीन बच्चों को फेंका नहर में

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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