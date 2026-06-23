राज्य चुनें
West Champaran: बेतिया से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने तीन मासूम बच्चों के साथ पत्नी को नहर में फेंक दिया. इस दिल दहला देने वाली घटना में तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई. जबकि, महिला किसी तरह से नहर से बाहर निकल जान बचाई. घटना कुमारबाग थाना अंतर्गत भंगहा गांव की है.
बताया जा रहा है कि रामबाबू यादव और उसकी पत्नी ललिता देवी में 22 जून, 2026 सोमवार की देर रात्रि विवाद हुआ था. सुबह पति अपने पत्नी और तीनों बच्चों को बाइक पर बैठा लोहियरिया नहर में तीन बच्चों समेत पत्नी को फेंक दिया. पत्नी किसी तरह से नहर से निकल मायके पहुंची, फिर स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर तीनों बच्चों के शवों को नहर से बाहर निकाला.
मृतक बच्चों में एक बच्चे की उम्र महज 7 महीने है. दो बच्चों की उम्र 7 और 3 साल बताई जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया गया है.
वहीं, पुलिस ने आरोपी पिता रामबाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पत्नी ललिता देवी ने बताया कि सोमवार की बीती देर रात्रि उसका पति जबरदस्ती उसे मायके ले जाने लगा, जिससे विवाद बढ़ गया और फिर तीनों बच्चों की पिटाई किया. पत्नी को पीटा और उसके बाद मंगलवार सुबह को तीन बच्चों और पत्नी को लेकर नहर के पास पहुंचा और सबको एक-एक कर नहर में फेंक दिया.