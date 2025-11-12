'सरकार बदलने आया हूं': 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने लाठी के सहारे किया मतदान, पुलिसकर्मियों ने दिया सम्मान

Bihar Chunav 2025: बेतिया से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जो भारत के लोकतंत्र की असली ताकत और उसकी खूबसूरती को बखूबी दर्शाती है. यह मामला पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 135 का है, जहां 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम लाठी के सहारे मतदान करने पहुंचे. उम्र और शारीरिक अक्षम्यता के बावजूद उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई और कहा कि मैं सरकार बदलने आया हूं, मेरा पेंशन बंद कर दिया गया है, मुझे कोई सुविधा नहीं मिलती.

मोहम्मद कलाम की यह बात सुनकर बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने न केवल उन्हें सम्मान दिया बल्कि तुरंत एक व्हीलचेयर की व्यवस्था कराई. पुलिसकर्मियों ने खुद उन्हें व्हीलचेयर पर बैठाया और मतदान केंद्र तक पहुंचाया ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. यह दृश्य देखकर मतदान केंद्र पर मौजूद सभी मतदाता भावुक हो उठे. एक ओर बुजुर्ग का लोकतंत्र पर विश्वास दिखा, वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों की मानवता और संवेदनशीलता ने सबका दिल जीत लिया.

बुजुर्ग मोहम्मद कलाम ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन जनता का अधिकार सबसे बड़ा होता है. उन्होंने कहा कि चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, वोट देना जरूरी है, क्योंकि यही जनता की ताकत है. उनकी इस बात ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को प्रेरित किया.

यह दृश्य लोकतंत्र की जीवंत मिसाल पेश करता है, जहां एक बुजुर्ग नागरिक अपनी तकलीफों के बावजूद आत्मविश्वास के साथ मतदान करने पहुंचता है और प्रशासन उसे सम्मानपूर्वक सहयोग करता है. यह तस्वीर न केवल लोकतंत्र की शक्ति को दर्शाती है बल्कि यह संदेश भी देती है कि भारत में मतदाता ही असली नायक है.

इनपुट: धनंजय द्विवेदी

