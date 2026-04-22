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पश्चिम चम्पारण में अवैध अस्पताल का भंडाफोड़, ANM चला रही थी गर्भपात का गोरखधंधा

पश्चिम चम्पारण के भितहाँ में प्रशासन ने एक अवैध अस्पताल को पकड़कर उसे सील कर दिया है. इस अस्पताल का संचालन सरकारी एएनएम अविता देवी द्वारा किया जा रहा था, जहाँ अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित दवाएं और उपकरण बरामद किए हैं. आरोपी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:21 PM IST

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भितहां में अवैध अस्पताल का भंडाफोड़
भितहां में अवैध अस्पताल का भंडाफोड़

बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले के भितहां प्रखंड में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक अवैध अस्पताल का खुलासा किया है. जिलाधिकारी के निर्देश पर भितहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस छापेमारी ने इलाके के फर्जी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा दिया है. जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वे बेहद चौंकाने वाले हैं. पता चला है कि इस गैर-कानूनी अस्पताल का संचालन कोई और नहीं, बल्कि मधुबनी के धनहा में तैनात एक सरकारी एएनएम (ANM) अविता देवी कर रही थी.

प्रशासन को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि इस केंद्र पर नियम-कानूनों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से गर्भपात कराया जा रहा है. जब मेडिकल टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से यहां धावा बोला, तो मौके से भारी मात्रा में अवैध उपकरण और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गईं. प्रशासन ने इन सभी सामानों को जब्त कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी एएनएम अविता देवी गैर-कानूनी तरीके से यह धंधा चला रही थी और मरीजों की जान जोखिम में डाल रही थी. जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी संचालिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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एक तरफ जहां भितहां में अवैध अस्पताल पर कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ बगहा में भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखा. जिलाधिकारी के आदेश पर बगहा स्टेशन रोड स्थित आधार कार्ड संचालन केंद्रों की गहन जाँच की गई. इस विशेष अभियान में खुद बगहा की एसडीएम चांदनी कुमारी और एसडीपीओ कुमार देवेंद्र शामिल थे. अधिकारियों ने केंद्र संचालकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए और चेतावनी दी कि आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में कोई अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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