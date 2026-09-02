/नेपाल की तबाही का बिहार में असर! गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर, दहशत में लोग

मनेर में गंगा का जलस्तर बढ़ा

गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से मनेर के गंगा से सटे दियारा क्षेत्र में बाढ़ का असर दिखाई देने लगा है. बताया जा रहा है कि मनेर में गंगा खतरे के निशान से करीब 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. इसके कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है. बाढ़ का पानी गांवों में फैलने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटी नावों का सहारा लेना पड़ रहा है. मनेर के इस्लामगंज गांव की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के पानी की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ की स्थिति के बावजूद सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई है. लोगों ने प्रशासन से नाव, राहत सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.