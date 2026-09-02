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नेपाल की तबाही का बिहार में असर! गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर, दहशत में लोग

नेपाल में तबाही का बिहार में असर दिख रहा है. गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं. इस कारण से लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि अब लोगों ने अपने आशियाने बचाने के लिए आस्था की चौखट पर भी दस्तक दे दी है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट-

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 02, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:02 PM IST
नेपाल की तबाही का बिहार में असर! गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर, दहशत में लोग
Image Credit: बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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