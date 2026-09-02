/नेपाल की तबाही का बिहार में असर! गंडक, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर, दहशत में लोग

राज्य चुनें
नेपाल में आई तबाही का असर बिहार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मनेर और सुपौल समेत अन्य जिलों में नदियां उफान पर है. जिस गंगा को लोग मां कहकर पूजते हैं, आज उसी मां का रौद्र रूप भागलपुर के लोगों के लिए डर का कारण बन गया है. बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव के बीच नवगछिया अनुमंडल का राघोपुर इलाका इन दिनों सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है. हालात ऐसे हैं कि अब लोगों ने अपने आशियाने बचाने के लिए आस्था की चौखट पर भी दस्तक दे दी है. राघोपुर-काजीकोरैया बांध पर बैठी महिलाएं पारंपरिक गीतों के जरिए मां गंगा को मना रही हैं. उनकी आंखों में अपने घरों को खोने का डर है और दिल में बस एक ही प्रार्थना है कि मैया अब शांत हो जाओ.
गंगा का कहर सिर्फ राघोपुर तक नहीं रुका है. भागलपुर के शंकरपुर इलाके में कटाव की चपेट में आकर रेलवे लाइन के पास बने चैती दुर्गा मंदिर और बजरंगबली मंदिर भी नदी में समा चुके हैं. जिन मंदिरों में कभी पूजा-पाठ और आरती की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज सिर्फ गंगा की लहरों का शोर है. फिलहाल राघोपुर-काजीकोरैया बांध के आसपास हर किसी की नजर गंगा पर टिकी हुई है. कोई मशीनों से बांध बचाने में लगा है, तो कोई हाथ जोड़कर मां गंगा से विनती कर रहा है. डर और उम्मीद के बीच बस एक ही प्रार्थना है मैया, अब और परीक्षा मत लो. हमारे घर, हमारे गांव और हमारी दुनिया को बचा लो.
मनेर में गंगा का जलस्तर बढ़ा
गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से मनेर के गंगा से सटे दियारा क्षेत्र में बाढ़ का असर दिखाई देने लगा है. बताया जा रहा है कि मनेर में गंगा खतरे के निशान से करीब 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. इसके कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है. बाढ़ का पानी गांवों में फैलने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटी नावों का सहारा लेना पड़ रहा है. मनेर के इस्लामगंज गांव की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के पानी की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि बाढ़ की स्थिति के बावजूद सरकार और प्रशासन की ओर से अब तक पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई है. लोगों ने प्रशासन से नाव, राहत सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.
सुपौल में बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर
नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे कोसी तटबंधों के अंदर रहने वाले ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आज सुबह 8:00 बजे कोसी बैराज से 189,125 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इस उतार-चढ़ाव ने तटबंधों के अंदर बसे गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. आलम यह है कि घूरन में कोसी से कटाव भी शुरू हो गया है, जिससे लोग खौफ में है और अपने घरों को उजाड़ कर दूसरे जगहों पर ले जाने लगे हैं. लोगों का कहना है कि कटाव तेजी से हो रहा है जिसके चलते पहले ही वो सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहते हैं.
नारायणी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा
इधर, मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली नारायणी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है. हालांकि, अभी नारायणी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी गंडक नदी में पानी बढ़ने लगा है, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में है और सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. अगर नारायणी गंडक में अगर पानी बढ़ता है, तो सरैया, पारू और साहेबगंज का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और इसको लेकर पहले से ही उस इलाके के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है.
बेतिया में गंडक नदी का रौद्र रूप
बेतिया में भी गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, योगापट्टी के सिसवा गांव में गंडक नदी तांडव मचा रही है. नदी के किनारे एक एक घर नदी के गर्भ में समा रहे हैं. आज विनोद पटेल का घर नदी के गर्भ में समा गया है, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.