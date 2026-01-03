'नगर परिषद' या 'नरक परिषद'? बगहा में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव गायब, बदहाली देख भड़के शहरवासी

सर्द पछुआ हवाओं से हो रही कड़ाके की ठंड के बीच, बगहा नगर परिषद की लापरवाही साफ तौर पर सामने आ गई है. जहां जानलेवा ठंड से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, बगहा शहर के किसी भी इलाके में नगर प्रशासन की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ठंड से परेशान लोगों में भारी गुस्सा है. तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से, चौकों और चौराहों पर निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि स्थानीय प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है और कंबल बांटे हैं, लेकिन नगर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुई है. दरअसल, कड़ाके की ठंड के साथ-साथ गंदगी, जलभराव, खराब सार्वजनिक शौचालय और साफ पीने के पानी की कमी ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है. चौकों और चौराहों पर अलाव की कमी से काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे लोग यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नगर परिषद "नरक की परिषद" बन गई है.

हालात ऐसे हैं कि जब नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी कमियों और खामियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे गुस्सा और बढ़ रहा है. कहा जा रहा है कि बगहा नगर परिषद दो हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसमें बगहा 1 और बगहा 2 का एक हिस्सा शामिल है, जिसका केंद्र बिंदु शास्त्रीनगर है, जो वार्ड नंबर 13 में स्थित है. सबसे हैरानी की बात यह है कि नगर सरकार का दफ्तर थोड़ी ही दूरी पर है, फिर भी न तो अधिकारी और न ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं. नतीजतन, नगर निगम प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

इस बीच, शहर के नरिपुर वार्ड नंबर 12 में साफ पीने के पानी का गंभीर संकट गहराता जा रहा है. सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी नल जल योजना यहां पूरी तरह फेल हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि नल महीनों से सूखे पड़े हैं, और उन्हें साफ पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है. बात यहीं खत्म नहीं होती, वार्ड नंबर 13 और 14 के बीच बना पब्लिक टॉयलेट पूरी तरह बंद है. साफ-सफाई और पानी की सप्लाई न होने के कारण, शहर के बीचों-बीच बना यह टॉयलेट अब एक "नरक" बन गया है.

अब सवाल यह है कि जब बुनियादी सुविधाएं ही चरमरा रही हैं, तो आम लोग सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं...? यह ध्यान देने वाली बात है कि नगर निगम प्रशासन की लापरवाही और खराब हालात से तंग आकर लोगों ने जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को लिखित शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है.

इनपुट- इमरान अजीज