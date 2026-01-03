Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062674
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

'नगर परिषद' या 'नरक परिषद'? बगहा में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव गायब, बदहाली देख भड़के शहरवासी

Bagaha News: ठंड के कारण बगहा शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और ठंडी हवाएं चल रही हैं. नगर परिषद ने अलाव, साफ-सफाई, शौचालय या पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिससे निवासियों को परेशानी हो रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

बगहा में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त
बगहा में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त

सर्द पछुआ हवाओं से हो रही कड़ाके की ठंड के बीच, बगहा नगर परिषद की लापरवाही साफ तौर पर सामने आ गई है. जहां जानलेवा ठंड से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, बगहा शहर के किसी भी इलाके में नगर प्रशासन की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ठंड से परेशान लोगों में भारी गुस्सा है. तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से, चौकों और चौराहों पर निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि स्थानीय प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है और कंबल बांटे हैं, लेकिन नगर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हुई है. दरअसल, कड़ाके की ठंड के साथ-साथ गंदगी, जलभराव, खराब सार्वजनिक शौचालय और साफ पीने के पानी की कमी ने लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है. चौकों और चौराहों पर अलाव की कमी से काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे लोग यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि नगर परिषद "नरक की परिषद" बन गई है.

हालात ऐसे हैं कि जब नगर निगम प्रशासन के कर्मचारी कमियों और खामियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, जिससे गुस्सा और बढ़ रहा है. कहा जा रहा है कि बगहा नगर परिषद दो हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसमें बगहा 1 और बगहा 2 का एक हिस्सा शामिल है, जिसका केंद्र बिंदु शास्त्रीनगर है, जो वार्ड नंबर 13 में स्थित है. सबसे हैरानी की बात यह है कि नगर सरकार का दफ्तर थोड़ी ही दूरी पर है, फिर भी न तो अधिकारी और न ही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं. नतीजतन, नगर निगम प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

इस बीच, शहर के नरिपुर वार्ड नंबर 12 में साफ पीने के पानी का गंभीर संकट गहराता जा रहा है. सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी नल जल योजना यहां पूरी तरह फेल हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि नल महीनों से सूखे पड़े हैं, और उन्हें साफ पानी की तलाश में भटकना पड़ रहा है. बात यहीं खत्म नहीं होती, वार्ड नंबर 13 और 14 के बीच बना पब्लिक टॉयलेट पूरी तरह बंद है. साफ-सफाई और पानी की सप्लाई न होने के कारण, शहर के बीचों-बीच बना यह टॉयलेट अब एक "नरक" बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन, जिला कृषि पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार

अब सवाल यह है कि जब बुनियादी सुविधाएं ही चरमरा रही हैं, तो आम लोग सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं...? यह ध्यान देने वाली बात है कि नगर निगम प्रशासन की लापरवाही और खराब हालात से तंग आकर लोगों ने जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को लिखित शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है.

इनपुट- इमरान अजीज

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
'नगर परिषद' या 'नरक परिषद'? बगहा में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव गायब, भड़के शहरवासी
Begusarai News
न गोली, न चाकू...पेचकस और चाबी से गोदकर दुकानदार का कत्ल, बेगूसराय पुलिस का खुलासा
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन, जिला कृषि पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार
patna news
बेटे की मौत का सदमा नहीं झेल सकी मां, गर्दनीबाग में एक ही रात उजड़ गया पूरा परिवार
bihar madhepura news
एग्री-स्टैक से बदलेगी खेती की तस्वीर, फार्मर रजिस्ट्री कैम्प से किसानों को लाभ
Patna doctor
ठंड में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से रहना है दूर तो मान लें डॉक्टर की ये सलाह
Saran News
सारण में एक महीने में विशेष अभियान के दौरान 1375 गिरफ्तार, 32,973 लीटर शराब जब्त
Bettiah news
नशे की हैवानियत ने छीनी मासूम की मुस्कान, बेतिया में किशोरी पिटाई पर जनाक्रोश
patna news
नवादा में घूसखोर दारोगा बेनकाब! 25 हजार की रिश्वत लेते ही सतर्कता विभाग ने पकड़ा
BJP
'चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने कौन सा देश...', BJP ने कुछ इस अंदाज में तेजस्वी को घेरा