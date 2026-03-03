72 घंटे के लिए इंडो-नेपाल बॉर्डर सील, वाल्मीकिनगर में सेना का कड़ा पहरा

Valmiki Nagar News: इंडो-नेपाल बॉर्डर को 72 घंटे के लिए सील किया गया है. वाल्मीकिनगर में दोनों देशों की सेना ने चौकसी बढ़ा दी है. नदी, जंगल और पहाड़ समेत नाका चौकी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
Indo-Nepal Border: बगहा से 3 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को बड़ी खबर सामने आई है. इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर बॉर्डर तीन दिनों के लिए सील कर दिया गया है. सीमा पर दोनों ओर से आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. गंडक नदी समेत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल समेत पहाड़ी रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गईं है. नेपाल APF और भारत की तरफ से SSB लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि सीमा पार कोई गड़बड़ी न कर सकें.
दरअसल, पड़ोसी देश नेपाल में संसदीय चुनाव के मद्देनजर 3 मार्च से 5 मार्च तक सभी सीमाई बॉर्डर आंतरिक सुरक्षा के लिहाजा से सील किये गए हैं. हालांकि, इमरजेंसी सेवाएं जैसे दवा इलाज या किसी अप्रिय घटना कि स्थिति में जरुरी कागजात और आईं कार्ड दिखाने पर प्रवेश मिल सकता है.
नेपाल चुनाव के मद्देनजर वाल्मीकिनगर इंडो-नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील किया गया है. बताया जा रहा है कि नेपाल में हो रहे चुनाव को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. वाल्मीकिनगर स्थित इंडो-नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर सघन जांच और निगरानी अभियान चला रही हैं.
एसएसबी के डीआईजी सुरेश सुब्रमण्यम और 21वीं बटालियन के कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत ने बताया कि नेपाल में चुनाव के मद्देनजर एहतियातन यह कदम उठाया गया है. उन्होंने कहा कि सीमा पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.
अधिकारियों के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. सीमा सील रहने के दौरान आम नागरिकों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं में आवश्यक अनुमति के बाद ही आने-जाने की छूट दी जाएगी.
बता दें कि एसएसबी के जवान सीमा पर लगातार गश्त कर रहे हैं और सीमा चौकियों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए इस कदम में प्रशासन का साथ दें.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
