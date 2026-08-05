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भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल, SSB जवानों पर पथराव और लाठी-डंडों से हमला, 200 नेपाली लोगों पर FIR

Indo-Nepal Border: भारत-नेपाल सीमा पर एकाएक बुधवार को तनाव पैदा हो गया. स्टेटस-क्वो के उल्लंघन पर SSB जवानों ने एक्शन लिया, तो नेपाली ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इसके बाद एसएसबी ने करीब 200 लोगों पर FIR दर्ज कराया है.

Written ByIMRAN AZIZ Edited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:17 PM IST
भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल, SSB जवानों पर पथराव और लाठी-डंडों से हमला, 200 नेपाली लोगों पर FIR
Image Credit: भारत-नेपाल के सुस्ता बॉर्डर पर फिर हुआ बवाल (Photo- वीडियो ग्रैब)

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IMRAN AZIZ

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इमरान अज़ीज़ ज़ी मीडिया के लिए ​बगहा की खबरों को रिपोर्ट करते हैं. पत्रकारिता में इनका 20 साल काम करने का अनुभव है. प्रिंट, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया में काम कर चुके इमरान मुख्यतः उत्तर बिहार के पश्चिम चम्पारण ज़िला अंतर्गत (भारत–नेपाल सीमा) क्षेत्र से रिपोर्टिंग करते हैं. वें सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों के साथ-साथ वन्यजीव विषयों पर भी विशेष नजर रखते हैं. खासकर, वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व और चितवन नेशनल पार्क से जुड़े मुद्दों पर इनकी अच्छी पकड़ है. पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

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