/भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल, SSB जवानों पर पथराव और लाठी-डंडों से हमला, 200 नेपाली लोगों पर FIR

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भारत-नेपाल सीमा पर सुस्ता के समीप विवाद एक बार फिर गहरा गया है. वर्षों से विवादित सुस्ता क्षेत्र में भूमि अतिक्रमण को लेकर तनाव की स्थिति सामने आई है. विवादित जमीन पर निर्माण कार्य रोकने पहुंची सशस्त्र सीमा बल (SSB 21वीं बटालियन) की टीम का नेपाल के सुस्ता गांव के ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया. इतना ही नहीं लाठी डंडे और पथराव की घटना के बाद बवाल मच गया. अब घटना के बाद एसएसबी ने वाल्मीकिनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने करीबन 200 नेपाली लोगों पर मामला दर्ज कर घटना की जांच और कार्रवाई शुरू कर दिया है.
दरअसल, इंडो-नेपाल सीमा पर विवादित सुस्ता के मामले को लेकर एसएसबी रामपुरवा जी कंपनी के सहायक कमांडेंट द्वारा वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष को भेजे गए शिकायत पत्र के मुताबिक, बीते 2 अगस्त 2026 को सूचना मिली कि विवादित क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा है. सूचना मिलने पर एसएसबी की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और दोनों देशों के बीच पूर्व से लागू यथास्थिति (स्टेटस-क्वो) बनाए रखने का हवाला देते हुए निर्माण कार्य रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन बवाल मच गया है .
बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर तैनात SSB 21वीं बटालियन की कार्रवाई के दौरान नेपाल के सुस्ता गांव से करीब 150 से 200 ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य रोकने का विरोध करने लगे. इससे कुछ समय के लिए सीमा क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया था. हालांकि, एसएसबी जवानों ने संयम बरतते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी. बावजूद इसके पथराव और लाठी-डंडे से हमले की कोशिश की गईं.
वहीं, वाल्मीकिनगर थाने में शिकायत दर्ज करवा कर एसएसबी द्वारा शिकायत पत्र में कहा गया है कि सीमा विवाद से जुड़े इस क्षेत्र में पहले से यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश हैं. इसके बावजूद निर्माण कार्य और विरोध प्रदर्शन से सीमा क्षेत्र की शांति समेत कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है. इसी आधार पर एसएसबी ने वाल्मीकिनगर थाना में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग किया है.
इस मामले में वाल्मीकिनगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया है कि सुस्ता सीमा विवाद को लेकर एसएसबी से प्राप्त आवेदन के आधार पर कांड संख्या दर्ज कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल जारी है. फिलहाल, सीमा क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या फिर तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न न हो सकें.
बता दें कि बीते 31 जुलाई, 2026 को भारत-नेपाल के सुरक्षा अधिकारीयों की संयुक्त बैठक में विवादित क्षेत्र में यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति बनी थी. बावजूद इसके सुस्ता गांव के तकरीबन 150-200 लोगों द्वारा लाठी-डंडे लेकर पथराव किया गया.