बगहा में बीजेपी नेता तुषार सिंह की पहल, डुमरिया में लगे कैंप में बांटी गईं ट्राई साईकिलें
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2906600
Zee Bihar JharkhandBH West Champaran

बगहा में बीजेपी नेता तुषार सिंह की पहल, डुमरिया में लगे कैंप में बांटी गईं ट्राई साईकिलें

बगहा के डुमरिया में बीजेपी नेता तुषार सिंह की पहल पर दिव्यांग जनों को ट्राई साईकिल और व्हील चेयर वितरित की गई. मेडिकल कैंप के बाद करीब दो दर्जन लोगों को यह सुविधा मिली. लाभार्थियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल रहा. आगे 100 दिव्यांगों को इस योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:02 PM IST

Trending Photos

बगहा में दिव्यांग जनों को मिला सहारा
बगहा में दिव्यांग जनों को मिला सहारा

बगहा से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है. यहां बीजेपी नेता तुषार सिंह की पहल पर दर्जनों दिव्यांग महिला, पुरुष और छात्रों को ट्राई साईकिल और व्हील चेयर वितरित की गई. इस मौके पर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उनके परिवारजनों में भी उत्साह देखने को मिला.

बगहा के डुमरिया में विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर एल.बी. सिंह की मौजूदगी में दिव्यांग जनों का मेडिकल चेकअप और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन किया गया. इसके बाद लगभग दो दर्जन जरूरतमंदों को ट्राई साईकिल सौंपी गई. इस पहल से दिव्यांग लोगों को चलने-फिरने में सहूलियत मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन पाएंगे.

बताया गया कि बगहा विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से दिव्यांग जनों का सर्वे कराकर सूची तैयार की गई है. इस सूची में करीब 100 ऐसे लोग शामिल हैं जो जन्मजात दिव्यांग हैं या जिन्होंने किसी हादसे में हाथ या पैर खो दिए हैं. अब धीरे-धीरे मेडिकल कैंप लगाकर इन सभी तक ट्राई साईकिल और व्हील चेयर पहुंचाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जब दिव्यांग जनों को ट्राई साईकिल और व्हील चेयर मिली तो उनके साथ-साथ परिवार वालों की आंखों में भी खुशी और संतोष साफ झलक रहा था. कई लाभार्थियों ने बताया कि अब उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी जीने में बहुत सुविधा होगी और वे पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो पाएंगे.

इस अवसर पर वरिष्‍ठ जेडीयू नेता दयाशंकर सिंह, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे के अनुमंडल अस्पताल प्रतिनिधि मनोज सिंह, पंकज कुमार, मंजय सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे. साथ ही दिव्यांग लाभार्थी माधुरी देवी, लंगड़ साह, झूलन कुमार, आशा कुमारी, कन्हैया और धीरज सहित दर्जनों लोगों ने इस पहल का लाभ उठाया.

इनपुट- इमरान अजीज

ये भी पढ़ें- RJD MLC की पत्नी रश्मि को तेजस्वी ने खुद कराया पार्टी में शामिल, यहां जलेगी लालेटन?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bagaha News

Trending news

Bagaha News
बगहा में BJP नेता तुषार सिंह की पहल, डुमरिया में लगे कैंप में बांटी गईं ट्राई साईकिल
Vaishali news
Vaishali News: यूपी से बिहार लाई जा रही थी 60 लाख की शराब, पुलिस ने किया खेल खराब
Katihar News
कटिहार में मखाना खेत विवाद ने लिया खूनी रूप, मारपीट में 17 लोग गंभीर रूप से घायल
Jamui News
जमुई में बालू माफिया का आतंक, पुलिस पर हमला कर आरोपी छुड़ाया, तीन पुलिसकर्मी घायल
Bihar election
Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!
Vijay Sinha News
पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर बोले विजय सिन्हा, मर्यादा की सारी हदें पार
Jharkhand High court
JPSC 11वीं सिविल सेवा परीक्षा विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Saket Singh News
राहुल गांधी को खदेड़ने पर उतारू हो चुकी है बिहार की जनता : जदयू सचिव साकेत सिंह
BPSC TRE 4 Exam
BPSC TRE 4: बिहार में दिसंबर में होगी BPSC TRE 4 परीक्षा, 27910 पदों पर होगी बहाली
Dumraon Assembly Seat
डुमरांव में बुलंद हुआ था लाल सलाम, क्या वापसी कर पाएगी JDU? देखें समीकरण
;