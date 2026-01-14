Advertisement
बगहा के नए कप्तान बने IPS रामानंद कौशल, पदभार संभालते ही पुलिस को दिए कड़े निर्देश

IPS officer Ram Anand Kaushal: बगहा पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रामानंद कौशल ने बगहा एसपी का कार्यभार ग्रहण किया. इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 14, 2026, 11:31 PM IST

Bagaha News: नए साल की शुरुआत पर बगहा पुलिस जिले को नया कप्तान मिल गया है. साल 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी रामानंद कौशल ने आधिकारिक रूप से बगहा के नए पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है. पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. नई जिम्मेदारी के साथ अब सीमावर्ती क्षेत्र बगहा में अपराध पर नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है. 

दरअसल, निवर्तमान एसपी सुशांत कुमार सरोज के DIG में प्रमोशन के बाद सरकार ने 12 जनवरी 1996 कों पुलिस जिला बने बगहा में नए एसपी की तैनाती की है. बताया जा रहा है कि बुधवार को पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रामानंद कौशल ने बगहा एसपी का कार्यभार ग्रहण किया. इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया. बगहा SDPO कुमार देवेंद्र समेत रामनगर SDPO रागिनी कुमारी ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया. 

साल 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी रामानंद कौशल इससे पहले भी कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. खास बात यह है कि बगहा में बतौर डीएसपी मुख्यालय उन्होंने बेहतर पुलिसिंग किया, जो अब पुलिस कप्तान बनने के बाद लोगों की कई उम्मीदों से भरा है.

नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा बगहा जिला संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां तस्करी, सीमावर्ती अपराध और कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार चुनौतियां बनी रहती हैं. ऐसे में नए एसपी के सामने अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करना बड़ी जिम्मेदारी होगी. इसके साथ हीं लोगों कों निष्पक्ष पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के साथ उन्हें नए एसपी से न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है.

वहीं, पदभार ग्रहण करते ही बगहा एसपी रामानंद कौशल ने साफ निर्देश दिया है कि थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनी जाए और मामलों के त्वरित निष्पादन किए जाएं. उन्होंने पुलिसकर्मियों को जनता के साथ बेहतर व्यवहार बनाकर निष्पक्ष कार्रवाई के कड़े निर्देश भी दिए हैं.

एसपी ने कहा है कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान हमारी पहली प्राथमिकता होगी. अपराध पर सख्ती से नियंत्रण किया जाएगा और पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा. कुल मिलाकर, नए एसपी से बगहा की कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने की उम्मीद की जा रही है. 

रिपोर्ट: इमरान अजीज

यह भी पढ़ें: मोदी शासन में बढ़ा बिहार का रेल ग्राफ: 2013 के मुकाबले 3959 किलोमीटर बढ़ा नेटवर्क

IPS officer Ram Anand KaushalBagaha NewsBihar News

