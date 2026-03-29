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IPS विकास वैभव ने किया गार्गी पाठशाला का उद्घाटन, बोले- शिक्षा से ही समृद्ध बनेगा बिहार

बिहार के बगहा जिले के रामनगर क्षेत्र अंतर्गत डुमरी गाँव में चंपारण का पहला 'गार्गी पाठशाला' शुरू हुआ है. इसका उद्घाटन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने किया. कभी नक्सल प्रभावित रहे इस इलाके में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह समाजसेवी निधि राय की एक अनूठी पहल है. विकास वैभव ने शिक्षा को बिहार की समृद्धि का आधार बताया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:00 PM IST

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आईपीएस विकास वैभव
आईपीएस विकास वैभव

'लेट्स इंस्पायर बिहार' के संस्थापक और आईजी विकास वैभव विशेष रूप से रामनगर पहुंचे, जहाँ उन्होंने चंपारण के पहले गार्गी पाठशाला की शुरुआत की. इस खास मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से ग्रामीण पाठशाला का उद्घाटन किया. उद्घाटन समारोह में एसएसबी कमांडेंट, रामनगर राजघराने की रानी प्रेमा विक्रम शाह और एसडीपीओ रागिनी कुमारी भी मौजूद रहीं. गोबर्धना डुमरी थाना क्षेत्र के डुमरी गाँव में शुरू हुई यह पाठशाला इस सुदूरवर्ती और पिछड़े इलाके के लिए किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है.

विकास वैभव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि बिहार को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने का एकमात्र रास्ता बुनियादी शिक्षा है. शिक्षित समाज ही विकास की सही राह पर आगे बढ़ सकता है. आईजी वैभव ने उम्मीद जताई कि इस गार्गी पाठशाला में पढ़कर बच्चे भविष्य में उच्च पदों पर आसीन होंगे और अपने गाँव व राज्य का नाम रोशन करेंगे. उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि चंपारण में शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित होगा.

बगहा और चंपारण का यह इलाका कभी 'मिनी चंबल' के नाम से कुख्यात था, जहाँ नक्सलियों और डाकुओं का बोलबाला था. वरिष्ठ आईपीएस विकास वैभव ने अपनी तैनाती के दौरान यहाँ से जंगल राज को खत्म करने और डाकुओं के आत्मसमर्पण की योजना को सफल बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी. उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि आज यह इलाका अपराध से मुक्त होकर शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रहा है. समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के कारण ही बगहा आज नक्सल मुक्त जिला घोषित हो चुका है. इसी वजह से स्थानीय लोगों ने अपने चहेते अधिकारी का फूल-माला और अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया.

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बता दें कि इस पाठशाला का संचालन समाजसेवी निधि राय द्वारा किया जा रहा है. पश्चिम चंपारण जिले में इस तरह का यह पहला और अनूठा प्रयास है. सुदूर ग्रामीण इलाकों में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुई इस गार्गी पाठशाला को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथियों ने भी ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं ताकि समाज की तस्वीर बदली जा सके.

इनपुट- इमरान अजीज

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