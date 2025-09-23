Bihar Politics: बगहा में जनसुराज का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब

पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में जनसुराज पार्टी ने एक विशाल रोड शो कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. इस रोड शो में पार्टी के नेताओं के साथ-साथ सभी संभावित उम्मीदवार भी शामिल हुए और लोगों से सीधे संवाद कर जनसमर्थन मांगा. शहर की सड़कों पर निकले इस कारवां को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला.

जनसुराज का यह रोड शो बगहा विधानसभा क्षेत्र के इंग्लिशिया से शुरू होकर शहर के पटखौली मलकौली तक पहुंचा. पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और जनता को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया. इस दौरान जनसुराज समर्थकों ने इसे बदलाव की शुरुआत बताया.

मीडिया से बात करते हुए जनसुराज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरान अज़ीज़ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने अचानक खजाना खोल दिया है. यह जनसुराज के अभियान का ही असर है कि योजनाओं की घोषणा की जा रही है. उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता ने बदलाव का निश्चय कर लिया है और जनसुराज सत्ता में आकर पूरे राज्य का परिदृश्य बदल देगा.

इस रोड शो में भावी प्रत्याशी नंदेश उर्फ चुन्नू पांडेय, मुखिया स्मिता चौरसिया, अतुल शंकर सिंह, जीतेन्द्र यादव और अनील गुप्ता समेत कई अन्य नेता शामिल हुए. इनके साथ रामू चौधरी, अख्तर हुसैन और मोहम्मद अबु लैस भी मौजूद रहे. सभी ने जनता से जुड़ने और पार्टी की नीतियों को समझाने का प्रयास किया.

जनसुराज के रोड शो में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. कार्यकर्ताओं और आम जनता के उत्साह से यह साफ दिखा कि पार्टी का यह अभियान अब लोगों तक पहुंच रहा है. पार्टी का दावा है कि यह प्रयोग अब पूरे बिहार में किया जाएगा, ताकि जनता सीधे अपने प्रत्याशियों से जुड़ सके.

