मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!

Chanpatia Assembly Constituency: चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने की घोषणा कर दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए बताया कि वह 18 अक्टूबर को धनतेरस के शुभ अवसर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.

मनीष कश्यप के इस पोस्ट से पता चलता है कि वह जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले मंच से चुनावी मैदान में उतरेंगे. उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जो मनीष कश्यप के जन सुराज के उम्मीदवार होने की अटकलों को सही साबित कर रहे हैं.

'यह सिर्फ चुनाव नहीं, जनता की आवाज का संकल्प'

जनसुराज के नेता मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प. प्रिय चंपारणवासियों, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 18 अक्टूबर को मैं मनीष कश्यप, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरूंगा. यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है. आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें और जन आंदोलन की इस यात्रा में अपना समर्थन दें. आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है. जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद!

साल 2020 में इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं मनीष कश्यप

ध्यान रहें कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मनीष कश्यप ने चनपटिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था. वह तीसरे स्थान पर रहे थे. अब जन सुराज के समर्थन से उनकी दावेदारी ने इस सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प बना दिया है.

