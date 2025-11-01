'जनसुराजी था, जनसुराजी हूं और जनसुराजी रहूंगा', नॉमिनेशन रद्द होने के बाद दीर्घ नारायण प्रसाद का आ गया पहला रिएक्शन

Valmiki Nagar Assembly seat: बिहार विधानसभा चुनाव के तहत 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी. इससे पहले राज्य की सियासी फिजा पूरी तरह से गर्म है. वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र से खुद की चूक NOC नहीं लेने और लाभ के पद पर बने रहने के कारण नामांकन रद्द होने के बाद जनसुराज नेता दिर्घनारायण प्रसाद ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दी. उन्होंने जानबूझ कर अपना नॉमिनेशन रद्द करवाने समेत किसी उम्मीदवार के प्रभाव या प्रलोभन में लड़ाई से बाहर होनें की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जनसुराजी था, जनसुराजी हूं और जनसुराजी रहूंगा.

दरअसल, थारू आदिवासी समुदाय से आने वाले पेशे से शिक्षक दीर्घ नारायण प्रसाद के विधायक बनने का सपना अब टूटकर बिखर गया है, क्योंकि उन्होंने विगत वर्ष पूर्व सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़ बगहा 2 BEO को त्याग पत्र सौंपा था. जबकि, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को न तो उनका रिजाइगनेशन पत्र प्राप्त हुआ और ना ही उनके वेतन पर रोक लगी थी. ऐसे में उन्होंने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर अपनी उम्मीदवारी कर दी. पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया. इसी दौरान उन्होंने बगैर NOC के नॉमिनेशन भी कर डाला, लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया.

बताया जा रहा है कि वाल्मीकिनगर से जनसुराज के उम्मीदवार दीर्घ नारायण प्रसाद की NOC नहीं लेने की गलती के कारण उनका दाखिल नामांकन पर्चा रद्द हुआ है, लेकिन खुद की गलती का ठीकड़ा वे विभागीय अधिकारीयों पर फोड़ रहे हैं. चुनावी मैदान में लड़ाई से पहले ही बाहर होने के बावजूद उनका उत्साह और हौसला कम नहीं हुआ है तभी तो वे पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में हमेशा कार्य करते रहने का दम भर रहे हैं.

खास बात यह है कि अब अपनी चिंता छोड़ 240 सीटों पर चुनावी मैदान में हार जीत को लेकर किस्मत आजमा रहे बिहार के अन्य जनसुराज प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं. जनसुराज नेता दीर्घ नारायण प्रसाद ने बताया कि नामांकन रद्द होने के मामले में उन्होंने सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर वहां मुकदमा दर्ज करवाया है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा.

इधर, जनसुराज पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए रामनगर विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जहां वे पार्टी उम्मीदवार पप्पू रंजन के हाथ मजबूत करने में जुटे हैं. सम्मेलन के दौरान उन्होंने वाल्मीकिनगर के अपने समर्थकों से अपील किया है कि वे अपने विवेक से मतदान करें और जिस प्रत्याशी को योग्य समझें, उसे ही अपना समर्थन दें.

बता दें कि पेशे से शिक्षक रहे जनसुराज नेता दीर्घ नारायण प्रसाद के परिवार में लम्बे अरसे से मुखिया का पद आसीन है. मौजूदा समय में भी उनकी चाची मुखिया थीं, जिनका विगत दिनों देहावसान हो गया है. जबकि, पूर्व में भी उनके परिवार से बगहा 2 प्रखंड के महुअवा कटहरवा पंचायत का बतौर मुखिया के प्रतिनिधित्व किया जाता रहा है.

रिपोर्ट: इमरान अजीज

