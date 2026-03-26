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बगहा की नसरीन परवीन ने रौशन किया परिवार का नाम, टॉपर छात्रा को JDU सांसद ने किया सम्मानित

Bihar Board 12th Class Topper: पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा की रहने वाली नसरीन परवीन ने आर्ट्स स्ट्रीम में पूरे बिहार में तीसरा स्थान हासिल किया है. उनकी इस उपलब्धि पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने उन्हें सम्मानित किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:53 PM IST

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टॉपर नसरीन परवीन को जेडीयू सांसद ने सम्मानित किया
टॉपर नसरीन परवीन को जेडीयू सांसद ने सम्मानित किया

Bettiah News: बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में पश्चिम चम्पारण जिला के बगहा की रहने वाली नसरीन परवीन ने टॉप किया है. आर्ट्स् स्ट्रीम में नसरीन ने 477 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है. यह कार्तिमान हासिल करके उन्होंने ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे जिल का नाम रौशन किया है. नसरीन की इस सफलता पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. इसी कड़ी में जेडीयू के सांसद सुनील कुमार और SDM चांदनी कुमारी ने आज (गुरुवार, 26 मार्च) टॉपर छात्रा नसरीन परवीन के परिवार से मुलाकात की. जेडीयू सांसद ने नसरीन को अंग वस्त्र भेंट करके उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

सांसद सुनील कुमार ने नसरीन की तारीफ करते हुए कहा कि नसरीन की सफलता यह साबित करती है कि संसाधनों की कमी कभी भी प्रतिभा के रास्ते की बाधा नहीं बन सकती है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं के लिए काफी काम किया गया है. बेटियों के लिए नीतीश कुमार की साइकिल और पोशाक योजना उन्हें आगे बढ़ाने में बेहद कारगर साबित हुई है. इसकी बानगी है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी बड़ी सफलताएं हासिल कर रही रहैं. जेडीयू सांसद ने नसरीन की आगे की पढ़ाई में सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का भरोसा दिया. 

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी की बेटियों ने रचा इतिहास, साक्षी और सिद्धि शिखा ने प्राप्त किया दूसरा स्थान

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जेडीयू सांसद ने कहा कि नसरीन परवीन जैसी बेटियां पूरे इलाके का मान बढ़ाती हैं. सरकार की ओर से जो भी सहयोग होगा, वह सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं बगहा की एसडीएम चांदनी कुमारी ने भी नसरीन का हौसला बढ़ाया. उन्होंने नसरीन को सम्मानित करते हुए कहा है कि प्रशासन प्रतिभावान छात्रों के साथ हर कदम पर खड़ा है. सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से आकर टॉप-3 में जगह बनाना बड़ी उपलब्धि है. नसरीन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं. नसरीन की आगे की पढ़ाई में प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद की जाएगी. 

बता दें कि नासरीन प्रवीण बगहा-2 प्रखंड के नरवल बोरवल गांव की रहने वाली हैं. उनके अब्दुल्लाह अंसारी पेशे से टेलर हैं और कपड़े सिलते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद नासरीन ने कड़ी मेहनत करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट आर्ट्स परीक्षा में 477 अंक 95% हासिल कर टॉप-3 में स्थान बनाया है. नसरीन की यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. यह कहानी उन तमाम बेटियों के लिए संदेश है कि सपने बड़े हों तो मंज़िल खुद-ब-खुद अपना रास्ता बना लेती है. नसरीन परवीन अब एक अच्छा वकील बनकर ज्यूडिशियरी में अपना योगदान देने के लक्ष्य निर्धारित कर चुकी हैं.

रिपोर्ट- इमरान

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