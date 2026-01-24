जेडीयू सांसद ने बगहा और हरिनगर स्टेशन का किया निरीक्षण, कमियों-खामियों को लेकर जताई नाराजगी

Bagaha News: वाल्मीकि नगर के JDU सांसद सुनील कुमार के नेतृत्व में रेलवे अधिकारियों की टीम ने पूर्व मध्य रेलवे का जायजा लिया. इसी कड़ी में हरिनगर और बगहा रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया. इस दौरान स्टेशनों पर उपलब्ध मूलभूत यात्री सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई. निरीक्षण में ADRM समस्तीपुर सनी कुमार सिंह, सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति, सीनियर डीएन-2 नंदलाल यादव सहित कई वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौजूद रहे.

इस दौरान वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने बताया कि स्टेशन पर कई कार्य निर्माणाधिन है, कुछ बुनियादी जरूरतें हैं, लिहाजा रेल अधिकारियों की टीम मौके पर आई, जहां सभी समस्याओं को ग़ौर से देखा गया है. कमियों और खामियों को लेकर सांसद ने रेल अधिकारियों को फटकार भी लगाई.

सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई

दरअसल, पूर्व मध्य रेल के बी ग्रेड का दर्जा प्राप्त बगहा रेलवे स्टेशन के आधुनिकरण में विभाग पूरी तरह से तत्पर है. यहीं वजह है कि जेडीयू सांसद भी गंभीर हैं. बताया जा रहा है कि स्टेशनों के निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई. स्थानीय लोगों ने वेटिंग रूम में बने शौचालय के लंबे समय से बंद रहने और स्टेशन पर शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत की, जिसे सांसद के निर्देश पर रेल अधिकारियों ने गंभीरता से नोट किया.

बाद में स्टेशन पर चल रहे निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया गया. निर्माण एजेंसी को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. निर्माण कर्मियों ने बताया कि रेलवे क्रासिंग गेट संख्या स्पेशल-50 बंद नहीं होने के कारण काम में बाधा हो रही है, जिससे कार्य की गति प्रभावित हो रही है. हालांकि, इस पर कोई त्वरित निर्णय नहीं लिया गया.

आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन

निरीक्षण के दौरान सांसद सुनील कुमार ने बगहा-सेमरा रोड स्थित चीनी मिल के पास रेलवे गेट संख्या 49 पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण का मुद्दा उठाया और सभी अड़चनों को जल्द दूर कर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग दोहराई, जिस पर रेल अधिकारियों ने सहमति जताई है. वहीं, रेल कर्मचारी यूनियन के नेता जय कुमार श्रीवास्तव ने रेल कर्मियों के लिए आवास की सुविधा नहीं होने की समस्या दिखाई. अधिकारियों ने इस मांग को भी नोट कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.

इस दौरान रेल यात्रियों ने अवध एक्सप्रेस की बोगियों के प्लेटफॉर्म से आगे जाने की शिकायत की, जिस पर स्टेशन अधीक्षक संतोष पाण्डेय को निर्देश दिया गया. बता दें कि निरीक्षण के दौरान आरपीएफ बगहा चौकी प्रभारी इंद्रजीत सिंह, चीफ इंजीनियर कुमार शानू राज, एडीएन राजीव कुमार, पूर्व विधायक प्रभात रंजन सिंह सहित कई रेलवे अधिकारी और जन प्रतिनिधि मौजूद रहे.

रिपोर्ट: इमरान अजीज