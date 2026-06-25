इसके बाद खुशी के सहेली को उसके प्रेमी ने बताया कि तुम जाकर खुशी को बता दो कि उसका भी एक आपत्तिजनक फोटो मेरे पास है. अब दोनों ने आपसी सहमति से दोनों की फोटो हटाने के लिए सहेली के साथ शिकारपुर थाना अंतर्गत अमवा टोला पहुंची, जहां पर सहेली का प्रेमी निरंजन कुमार मौजूद था. बातचीत के दौरान में प्रेमी निरंजन कुमार ने खुशी कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दिया और शव गन्ने की खेत में छोड़ फरार हो गया.