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एक प्रेमी, तीन लड़कियां और सीक्रेट फोटो, बेतिया में सहेली ने ही रची थी खुशी की मौत की खौफनाक साजिश

Bettiah News: एसएसपी कुमार गौतम ने बताया कि खुशी कुमारी के पास उसके सहेली और प्रेमी की आपत्तिजनक फोटो थी और सहेली की बड़ी बहन से भी प्रेमी का संबंध था, उसकी भी फोटो खुशी कुमारी के पास थी.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Shailendra
Published: Jun 25, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:51 PM IST
एक प्रेमी, तीन लड़कियां और सीक्रेट फोटो, बेतिया में सहेली ने ही रची थी खुशी की मौत की खौफनाक साजिश
Image Credit: (Z News) सहेली ने ही सहेली की अपने प्रेमी से कराई हत्याSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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