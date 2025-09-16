Bettiah News: 6 घंटे में अपहरण का पर्दाफाश, एसपी शौर्य सुमन की सूझबूझ से बड़ी कामयाबी

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बड़ी और सराहनीय खबर सामने आई है. लौरिया के एक निजी स्कूल से अगवा किए गए छात्र आर्यन को बेतिया पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से अपहरणकर्ता के साथ सकुशल बरामद कर लिया. इस पूरे ऑपरेशन की कमान खुद बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने संभाली और उनकी तत्परता व रणनीतिक सोच ने एक बच्चे की जान बचा ली.

इस घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से लौट रही एसपी की पत्नी, जो रेलवे में वरिष्ठ अधिकारी हैं, यात्रा में थीं. तभी लौरिया स्थित एक स्कूल से छात्र का अपहरण हो गया. सूचना मिलते ही बेतिया पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया. जांच में सामने आया कि अपहरणकर्ता छात्र को लेकर गोरखपुर की ओर बढ़ चुका है और उसकी लोकेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आसपास पाई गई.

इस बीच एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने अपनी पत्नी से संपर्क साधा, जो उसी समय गोरखपुर की ओर यात्रा कर रही थीं. एसपी की पत्नी ने तत्काल गोरखपुर आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों से समन्वय किया. इससे पहले कि बेतिया पुलिस की टीम गोरखपुर पहुंचे, रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने रेलवे स्टेशन की घेराबंदी कर ली और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया. छात्र आर्यन को सुरक्षित पुलिस हिरासत में ले लिया गया.

हालांकि एसपी ने एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में एक टीम गोरखपुर रवाना कर दी थी, लेकिन पुलिस की त्वरित सूचना और रेलवे पुलिस की तत्परता के कारण बच्चे को समय रहते बचा लिया गया.

इस ऑपरेशन से एक बार फिर साबित हुआ है कि एसपी डॉ. शौर्य सुमन अपराध के खिलाफ कितने सक्रिय और संवेदनशील हैं. वे हमेशा अपराधियों को चुनौती देने के लिए तत्पर रहते हैं और उनकी कार्यशैली के कारण बेतिया पुलिस पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है.

6 घंटे में अपहरण का खुलासा और छात्र की सकुशल वापसी सिर्फ पुलिसिंग नहीं, एक मानवीय संवेदना और प्रोफेशनल समर्पण का बेहतरीन उदाहरण है. बेतिया पुलिस और एसपी डॉ. शौर्य सुमन की यह कार्रवाई न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मिसाल भी है.

इनपुट- धनंजय द्विवेदी

