रामनगर में 'लेडी सिंघम' का एक्शन, SDPO रागिनी कुमारी के चक्रव्यूह में फंसे बालू तस्कर, बेला-बेली चौक पर ट्रैक्टर जब्त, एक गिरफ्तार

Bagaha News: रामनगर में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. SDPO रागिनी कुमारी के नेतृत्व में देर रात चलाए गए विशेष अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम ने रामनगर के बेला-बेली चौक के समीप छापेमारी की. इस दौरान बालू लदे कई ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए. हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर कई खनन माफिया मौके से फरार होने में सफल रहे, लेकिन पुलिस ने अवैध खनन से जुड़े एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में

अवैध खनन कारोबारियों और माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है. अब SDPO स्वयं खनन माफियाओं की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अभियान की निगरानी कर रही हैं.

पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर SDPO रागिनी कुमारी ने दल-बल के साथ देर रात बेला-बेली चौक के पास छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान बालू से लदे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए, जबकि तस्कर मौके से फरार हो गए. अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों से होने वाला अवैध खनन किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.

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जानकारी के अनुसार बिहार में फिलहाल नदियों से बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है. इसके बावजूद खनन माफिया लगातार अवैध तरीके से बालू निकालकर उसकी तस्करी कर रहे हैं. इसी सूचना के बाद SDPO ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस की सख्ती के बाद बालू कारोबारियों और तस्करों में डर का माहौल बना हुआ है.

पुलिस अब अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी है. बताया जा रहा है कि रामनगर क्षेत्र की मसान नदी, द्वारदह नदी, ढोंगही नदी, हरहा और रामरेखा नदी के अलावा नहरों तथा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सेफ्टी जोन से भी अवैध खनन की गुप्त सूचनाएं मिल रही हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है. महिला अधिकारी रागिनी कुमारी ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन में शामिल कोई भी व्यक्ति अब पुलिस की नजर से नहीं बच पाएगा और सभी माफियाओं की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नदियों के अस्तित्व की रक्षा हो सके और राजस्व चोरी पर रोक लगाई जा सके.