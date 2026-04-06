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रामनगर में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, दबंगों के हमले में नसीरुद्दीन मियां की दर्दनाक मौत

बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित रामनगर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प में नसीरुद्दीन मियां नामक व्यक्ति की मौत हो गई. विवादित जमीन पर जबरन निर्माण कार्य रोकने के दौरान दूसरे पक्ष ने उन पर हमला किया था. बगहा एसपी निर्मला कुमारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और दो लोगों को हिरासत में लिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 05:04 PM IST

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पश्चिम चंपारण के सोहसा पंचायत में खूनी संघर्ष
पश्चिम चंपारण के सोहसा पंचायत में खूनी संघर्ष

पश्चिम चंपारण के रामनगर इलाके में जमीन को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन सोहसा पंचायत में हुई ताजा घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार, कोढ़ा राय एंड सन्स और नसीरुद्दीन मियां के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. रविवार को विवादित जमीन पर एक पक्ष द्वारा जबरन कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू कराया गया. जब नसीरुद्दीन मियां अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे और काम रोकने की कोशिश की, तो दूसरे पक्ष के दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया.

यह हमला इतना अचानक और हिंसक था कि नसीरुद्दीन मियां बुरी तरह जख्मी हो गए. बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से ही पूरी योजना बनाकर आए थे. इस मारपीट में कुल चार लोग घायल हुए, जिन्हें आनन-फानन में रामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया. नसीरुद्दीन मियां की हालत अत्यंत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया के जीएमसीएच (GMCH) रेफर कर दिया. दुर्भाग्यवश, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में नसीरुद्दीन मियां ने दम तोड़ दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी तुरंत मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल दो मुख्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. एसपी खुद घटनास्थल पर मौजूद रहकर मामले की तफ्तीश कर रही हैं. आरोपियों की पहचान और अन्य फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. स्थिति को नियंत्रण में रखने और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.

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चंपारण में जमीन के लिए अक्सर होने वाला खून-खराबा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. इस ताजा मामले में जिस तरह से दबंगई दिखाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसने कानून के इकबाल पर सवाल उठाए हैं. प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

इनपुट- इमरान अजीज

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