Lauriya Vidhan Sabha Seat: लौरिया विधानसभा में भाजपा का दबदबा, विनय बिहारी की लगातार तीसरी जीत ने मजबूत की पकड़
Lauriya Vidhan Sabha Seat: लौरिया विधानसभा में भाजपा का दबदबा, विनय बिहारी की लगातार तीसरी जीत ने मजबूत की पकड़

Bihar Chunav 2025: पश्चिम चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट भाजपा के लिए लगातार मजबूत गढ़ बनती जा रही है. 2010 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते विनय बिहारी बाद में भाजपा में शामिल हुए और 2015 व 2020 में भी जीत हासिल की.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:27 PM IST

पश्चिम चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट
पश्चिम चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट

Lauriya Vidhan Sabha Chunav: लौरिया विधानसभा सीट बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह पूरी तरह ग्रामीण इलाका है जो योगापट्टी और लौरिया प्रखंड की 17 पंचायतों को मिलाकर बना है. नेपाल सीमा से नजदीकी और सांस्कृतिक धरोहर के कारण यह क्षेत्र खास पहचान रखता है. यहां सम्राट अशोक का शिलालेख और लौरिया नंदनगढ़ स्तूप मौजूद है, जिसे भगवान बुद्ध के अवशेषों से जोड़ा जाता है.

1957 में बनी यह सीट शुरू में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इसे सामान्य श्रेणी में बदल दिया गया. अब तक हुए 16 चुनावों में कांग्रेस ने सात बार जीत दर्ज की, जबकि जनता दल और जदयू ने दो-दो बार. भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहां जीत का स्वाद चखा है.

2010 में भोजपुरी गायक विनय बिहारी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की और बाद में भाजपा में शामिल हो गए. उन्होंने 2015 और 2020 दोनों चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की. 2020 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी के शंभू तिवारी को 29,004 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

2020 में लौरिया सीट पर कुल 1,54,127 वोट डाले गए थे. भाजपा उम्मीदवार विनय बिहारी को 49.48% वोट मिले जबकि आरजेडी के शंभू तिवारी को लगभग 30% वोट मिले. इस जीत ने भाजपा की पकड़ को और मजबूत कर दिया.

लौरिया विधानसभा क्षेत्र में यादव, मुस्लिम, कोइरी और ब्राह्मण समुदाय की बड़ी संख्या है. 2020 में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2,56,277 थी, जिनमें 13.3% अनुसूचित जाति, 1.4% अनुसूचित जनजाति और 16.8% मुस्लिम वोटर शामिल थे. जातीय समीकरण यहां हर बार चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं.

यह क्षेत्र पूरी तरह कृषि आधारित है. धान, गेहूं, मक्का और गन्ना मुख्य फसलें हैं. सीमावर्ती व्यापार भी यहां सक्रिय है क्योंकि नेपाल के कई शहर जैसे बीरगंज और कलैया पास में हैं. रोजगार की तलाश में कई लोग शहरों और नेपाल की ओर पलायन करते हैं.

2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी ने लौरिया क्षेत्र से करीब 19,379 वोटों की बढ़त ली. इससे साफ है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में है. हालांकि, महागठबंधन लगातार अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है और स्थानीय मुद्दों पर जोर देकर मुकाबले को रोचक बना सकता है.

