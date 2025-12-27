Advertisement
Bagaha News:

Bagaha News: VTR से भटका तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंचा, दहशत में लोग जागकर बिता रहे रात

बगहा के रामनगर इलाके में तेंदुआ दिखने से ग्रामीण दहशत में हैं. कल से रिहायशी इलाकों में घूम रहा तेंदुआ VTR से भटक कर आया है. वन विभाग की टीम पगमार्क से ट्रैकिंग कर रही है और लोगों को समूह में खेत जाने की सलाह दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:03 PM IST

बगहा के रामनगर में तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप
बगहा से एक बड़ी खबर आ रही है. बगहा के रामनगर के गुदगुद्दी कटहरवा इलाके में तेंदुआ दिखाई देने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों का कहना है कि कल से ही रिहायशी इलाकों में तेंदुआ घूम रहा है और इससे लोग काफी डर गए हैं. वन विभाग की टीम अब पगमार्क के जरिए तेंदुए को ट्रैक करने में लगी हुई है ताकि उसे पकड़ा जा सके या उसकी लोकेशन पता चले.

दरअसल, बिहार के एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) से यह तेंदुआ भटक कर जंगल से सटे रिहायशी इलाकों में आ पहुंचा है. इससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है. कुछ लोग इसे बाघ बता रहे हैं तो कुछ तेंदुआ कह रहे हैं. वन विभाग के अधिकारी और रेंजर अमीत कुमार के साथ सीएफ डॉ. नेशामणी ने भी तेंदुआ होने की सूचना पर पगमार्क से उसकी पहचान की है और रेस्क्यू के लिए टीम को अलर्ट कर दिया है. टीम अब तेंदुए को ट्रैक करने और बचाने के काम में जुटी है.

बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चिंउटाहा वन प्रक्षेत्र के वनकर्मी पगमार्क के जरिए तेंदुए की लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं. साथ ही, गांव के आसपास के लोगों से अपील की जा रही है कि वे खेत में अकेले न जाएं. अगर जाना भी पड़े तो समूह में लाठी-डंडे लेकर ही जाएं. क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर मवेशियों के लिए चारा लेने अकेले खेत जाते हैं. वन विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक कर रही है ताकि कोई हादसा न हो.

अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग रात में आग जलाकर गांव में जागते रहते हैं. डर इतना है कि कोई भी बाहर निकलने से पहले सोचता है. तेंदुआ कहीं से भी निकल सकता है, इसलिए हर कोई सतर्क है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं लेकिन इस बार तेंदुआ रिहायशी इलाके में ज्यादा समय से घूम रहा है. वन विभाग को जल्दी से इसे पकड़ना चाहिए ताकि लोग चैन से रह सकें.

बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में करीब 70 बाघ हैं जबकि लगभग 125 तेंदुए हैं. ये वन्यजीव अक्सर VTR से सटे रिहायशी इलाकों में भटक जाते हैं. इससे ग्रामीणों को जान-माल का खतरा रहता है.

इस घटना से इलाके के लोग काफी परेशान हैं. बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं और किसान अपने खेतों में काम करने से कतरा रहे हैं. वन विभाग की टीम दिन-रात ट्रैकिंग कर रही है लेकिन तेंदुआ जंगल में छिपा हुआ है. अगर जल्दी नहीं पकड़ा गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को ऐसे इलाकों में ज्यादा सुरक्षा देनी चाहिए. VTR जैसे रिजर्व अच्छे हैं लेकिन इंसानों की सुरक्षा भी जरूरी है. टीम को और संसाधन दिए जाने चाहिए ताकि ऐसे मामलों को जल्दी सुलझाया जा सके.

इनपुट- इमरान अजीज

Bagaha News

